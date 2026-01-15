與伊朗外長通電話 王毅喊用對話解決分歧：大陸願發揮建設性作用

中共中央政治局委員、外交部長王毅，今（15）日與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）通電話。王毅表示，中國反對在國際關係中使用或威脅使用武力，並相信伊政府和人民將團結一致，克服困難，維持國家穩定，維護正當權益。

大陸外交部長王毅。（資料照／路透）

根據大陸外交部官網指出，王毅和阿拉奇通電話期間，阿拉奇通報了伊朗局勢最新進展，強調伊近期騷亂為外部勢力煽動所致，目前已恢復穩定。伊朗方面已作好應對外部干涉準備，同時對話大門仍敞開，期待中國能為區域和平穩定發揮更大作用。

廣告 廣告

伊朗外交部長阿拉奇。（資料照／路透）

王毅表示，中國一貫主張遵守聯合國憲章宗旨和國際法，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將本國意志強加於別國，反對世界倒退回「叢林法則」。中方相信伊政府和人民將團結一致，克服困難，維持國家穩定，維護正當權益。希望各方珍惜和平，保持克制，透過對話解決分歧，中方願為此發揮建設性作用。

延伸閱讀

羅慶生/美軍難以在伊朗複製委內瑞拉「斬首行動」

伊朗鎮壓示威者逾3400死 外長否認處決計畫扯「以色列陰謀」

開戰危機暫解除？無預警關閉近5小時 伊朗「重新開放領空」