與伊朗談判甫結束 美祭新一波制裁

記者施欣妤／綜合報導

美國與伊朗代表團 6 日結束在阿曼的間接談判。儘管美國總統川普稱首輪會談「進展良好」，但美國務院隨後仍宣布，對伊朗非法石油出口與「影子艦隊」祭出新一波制裁，顯示美方在談判同時，仍持續藉由切斷能源收益，擴大對德黑蘭施壓。

美伊雙方在阿曼外長布沙迪斡旋下，完成首階段間接會談。川普受訪表示，會談成果積極，並指出伊朗方面「渴望達成協議」。伊朗外長阿拉奇亦對此表示肯定，稱「這是一個良好的開端」，雙方將各自返國磋商，決定後續協商時程。

與此同時，美國務院宣布制裁15個實體與2名個人，名單涵蓋總部位於中國大陸、土耳其等地的船舶管理公司，指其非法交易伊朗原油與石化產品。此外，美方亦鎖定14艘用於走私的「影子艦隊」船隻，全面阻斷其金融交易。

美方聲明強調，新制裁旨在反制伊朗政權利用能源收入資助區域破壞活動，並強化對國內反政府示威民眾的鎮壓。國務院重申，將持續切斷德黑蘭資助恐怖主義與壓迫公民的財源，直到其改變鎮壓和平示威等行為。

美伊同意未來繼續談判，但美國仍公布新一波對伊朗制裁，維持施壓力道。（達志影像／歐新社資料照片）