與俄空中巡航後換新加坡！中星「合作-2025」陸軍聯訓啟動

中俄聯合空中巡航繞飛日本才引發國際關注東亞情勢，大陸又與新加坡開展「合作-2025」陸軍聯合訓練，開始儀式10日上午在新加坡陸軍第3師裕廊營區舉行，這是兩國陸軍第7次舉辦「合作」系列聯合訓練。

大陸與 新加坡開展「合作-2025」陸軍聯合訓練。（圖／翻攝解放軍報）

據《解放軍報》報導，聯訓隊員整齊列隊，接受雙方聯訓指揮員共同檢閱，參訓官兵奏唱國歌後，中星兩國指揮員先後致辭，介紹聯合訓練總體情況和安排，並宣布聯訓正式開始。

中方聯訓指揮員在致辭中表示，兩軍都派出了精銳力量參加聯合訓練，將在真研實練中錘煉本領、提升能力，此次聯訓對深化兩軍交流合作、增進傳統友誼具有重要意義。星方聯訓指揮員則表示，雙方通過交流互動學習實用技能，感謝兩國之間密切溫暖的合作關係。

據了解，聯訓正式開始前，雙方圍繞訓練準備組織了情況介紹、消防演練等活動。此後，雙方還會組織籃球比賽等文化體育交流活動，豐富聯訓官兵文化生活,進一步增進雙方了解。此次聯訓旨在深化提高兩軍在聯合反恐行動的協同配合能力。

此次聯合訓練圍繞聯合城市反恐行動。（圖／翻攝中國軍號）

此次聯合訓練圍繞聯合城市反恐行動，旨在深化提高兩軍協同配合能力，以解救人質為課題背景，把狙擊控局、快速突入、戰場救護等專業課目融入其中。訓練區分技能訓練、分段訓練、連貫訓練和實兵演練4個階段，逐步深入演練戰術戰法，不斷強化雙方協同，聯訓將持續至12月18日。

先前《新華社》報導，1架搭載解放軍「合作-2025」陸軍聯合訓練中方參訓人員和裝備的運-20飛機，8日抵達新加坡樟宜空軍基地。此次聯訓是繼2023年確定「以3年為1個課題周期」後的第3年，在「聯合城市反恐作戰」課題基礎上，前2年分別側重於營指揮所演習、營實兵綜合演練，今年則突出旅級推演和營級實兵演練。

