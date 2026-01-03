與倪安東婚後3年報喜！管罄曬驗孕棒宣布懷孕 寶寶小名曝光

藝人管罄與倪安東於2022年登記結婚，2日她驚喜公開懷孕喜訊，在社群平台發文表示：「2026年度計劃大公開！We are Pregnant，管蹦蹦 is brewing.」並曬出手持驗孕棒顯示「兩條線」的照片，透露寶寶小名是「管蹦蹦」，獲得許多粉絲祝福。

管罄2日公開懷孕喜訊，分享倪安東輕撫她孕肚的合照。（圖／翻攝自管罄IG）

貼文中，管罄PO出多張日常照片，其中1張是她與倪安東身穿全黑運動服裝在電梯內的對鏡自拍，畫面中倪安東輕撫她的孕肚，互動溫馨甜蜜。她也分享以孕婦身分搭乘捷運、坐在優先席的照片，開心地對著鏡頭比出大大的讚，分享成為準媽媽的近況。

管罄分享以孕婦身分搭乘捷運、坐在優先席的照片（右圖）。（圖／翻攝自管罄IG）

林書煒、林逸欣、閻奕格、賴薇如、許仁杰、賴銘偉、劉樸等好友也紛紛留言送上祝福：「哇！恭喜恭喜」、「大恭喜！」、「Congrats you guys!」、「Congratulations and Happy New Year」、「恭喜唷」、「恭喜」、「公開了！恭喜」。

