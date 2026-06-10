與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」

娛樂中心／林昀萱報導

出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」

鍾佳蓁不捨傅子純離世，慟憶對方貼心舉動。（圖／翻攝自鍾佳蓁臉書）

面對傅子純驟逝的噩耗，鍾佳蓁9日在臉書發文表示，傅子純一直以來稱呼她「阿母」，也常和家裡的大夥一起吃飯聊天，聽聞他驟然離世的消息讓她心痛如絞、無法呼吸。鍾佳蓁以「兒子」呼喚傅子純，痛訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但是、不是現在啊、兒子。」

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鍾佳蓁更分享傅子純的暖舉，透露每逢錄製過年特別節目、久站收工時，傅子純都會幫她按摩腳底、幫腳已經腫脹的她脫下高跟鞋，讓她感覺相當暖心，坦言「這種貼心也許是連自己真正的親生兒女也未必做得到」。關於傅子純實在有太多太多說不盡、道不完，最後鍾佳蓁只能淚喊「永遠愛你、子純」。

一篇貼文惹哭不少好友及粉絲，許多人留言表達不捨：「我從年輕看子純演戲，就喜歡他帥氣溫暖形象好的特質； 這種感覺彷彿就像兒子一般。昨天還特別在線上搜尋龍飛鳳舞裡的『正帆』，心好沉痛好不捨啊！」「謝謝妳的分享，閱讀妳的字字句句，我也被子純的純真給感動。祂真的是演藝圈的清流，祂去當天使了，相信神佛也會好好守護祂的家人」、「真的很難想像，這麼好的一個人，就這樣沒了，太早也走得太快了，太突然了，很喜歡看到你及演出，不捨難過，一路好走」、「為什麼上天都要帶走好人」、「好溫暖的一個人，上天帶走得是人間天使！謝謝你了人間付出你的愛溫暖我們，雖然短暫，但足以美麗動人！謝謝你的光，你在天上也要好好的！」

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