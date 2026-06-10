與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
娛樂中心／林昀萱報導
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
面對傅子純驟逝的噩耗，鍾佳蓁9日在臉書發文表示，傅子純一直以來稱呼她「阿母」，也常和家裡的大夥一起吃飯聊天，聽聞他驟然離世的消息讓她心痛如絞、無法呼吸。鍾佳蓁以「兒子」呼喚傅子純，痛訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但是、不是現在啊、兒子。」
鍾佳蓁更分享傅子純的暖舉，透露每逢錄製過年特別節目、久站收工時，傅子純都會幫她按摩腳底、幫腳已經腫脹的她脫下高跟鞋，讓她感覺相當暖心，坦言「這種貼心也許是連自己真正的親生兒女也未必做得到」。關於傅子純實在有太多太多說不盡、道不完，最後鍾佳蓁只能淚喊「永遠愛你、子純」。
一篇貼文惹哭不少好友及粉絲，許多人留言表達不捨：「我從年輕看子純演戲，就喜歡他帥氣溫暖形象好的特質； 這種感覺彷彿就像兒子一般。昨天還特別在線上搜尋龍飛鳳舞裡的『正帆』，心好沉痛好不捨啊！」「謝謝妳的分享，閱讀妳的字字句句，我也被子純的純真給感動。祂真的是演藝圈的清流，祂去當天使了，相信神佛也會好好守護祂的家人」、「真的很難想像，這麼好的一個人，就這樣沒了，太早也走得太快了，太突然了，很喜歡看到你及演出，不捨難過，一路好走」、「為什麼上天都要帶走好人」、「好溫暖的一個人，上天帶走得是人間天使！謝謝你了人間付出你的愛溫暖我們，雖然短暫，但足以美麗動人！謝謝你的光，你在天上也要好好的！」
更多三立新聞網報導
見傅子純遺容崩潰！高欣欣哭喊「搞什麼東西呀」 曝遺孀現況惹鼻酸
鎖匠開志工抽屜搜出一疊存摺帳冊 高金胞姊大帳房角色曝光
傅子純46歲驟逝！醫揭「多人有1症狀」卻輕忽 恐是血癌警訊
魏哲家怨「AI會爆發怎麼不早講」 黃仁勳5字神回笑翻全場
其他人也在看
「希望這是一場夢」女星揭傅子純生前暖舉 淚喊：不要鬧了好不好？
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信，女星李又汝也發文悼念並曝光傅子純暖舉，不捨喊話「好希望這是一場夢⋯」
All in慘到「睡公園」？她隔天翻身繳清電費 網笑：雨後天晴
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒跟著起伏。一名網友8日發文表示，因把僅有資金全投入股市，連電費與餐費都付...
「兒16歲突中邪半夜哭喊找爸」曾出演傅子純出道作《後山日先照》 出家女星爆22歲未婚生子
46歲本土劇男神傅子純驟逝引發廣大網友不捨，連帶讓其當年的出道作品《後山日先照》再度成話題，而在這部經典戲劇中參與演出的同劇資深女星唐德惠，過去以火辣性感形象走紅，如今已轉變身分，以「子芸老師」及「傳蓮法師」的名號潛心修行。然而她日前竟無預警親揭塵封長達40年的家族祕密，首度公開承認在演藝生涯巔峰期，真實身分其實是一名單親媽媽。
黃山料舊文揭陳玉珍追愛史 女方：我的感情經歷不是你評論素材
台灣暢銷作家黃山料曾於2019年在臉書發文，公開揭露國民黨立委陳玉珍年輕時追愛的故事，該文章近日遭網友挖出，引發熱議。根據文章內容，陳玉珍20多年前曾為了追求黃山料的叔叔而採取行動，這段往事被黃山料以勵志故事的角度分享在社群平台上。當時陳玉珍也曾在該篇發文底下留言回應。
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
與老婆吵架後 金剛猩猩陷入沉思爆紅！原來是「木村拓哉猩二代」
日本名古屋市「東山動植物園」一隻金剛猩猩「清正」，近日他的一段影片被瘋傳，相信他與老婆吵架後，陷入長長的沉思。由於這段畫面引發網友熱烈討論，也讓清正一夕之間爆紅，不過清正的來頭可不小，人家可是「木村拓哉猩二代」。
八點檔「第一場對戲」就是他！周宇柔悼念傅子純 才說「希望能配對」卻沒下次了
四季線上／陳軒泓 報導傅子純驚傳因急性血癌（7日）病逝，享年46歲，消息一出震驚娛樂圈，藝人好友們悲痛發聲悼念昔日好搭檔。傅子純生前連續多年演出民視八點檔，經典作品包含《娘家》、《...
劉亦菲14歲氣質出眾！向太讚「劉媽更漂亮」 曝未再嫁內幕
38歲大陸女星劉亦菲，憑藉空靈仙氣外貌與優雅氣質，出道多年始終穩坐一線女星地位，被粉絲封為「神仙姐姐」。近日，香港知名製作人向太（陳嵐）在社群平台分享與劉亦菲初次見面的回憶，不僅盛讚她是「富養女兒最好的典範」，更透露其母親多年來為了女兒選擇終身未再婚，全心全意投入陪伴與栽培，引發網友熱烈討論。
《豆腐媽媽》男星才剛爆曖昧星二代 拒拍親密戲「有障礙」原因曝光！惹怒導演攝影棚飆罵
35歲8點檔男星郭忠祐之前傳出與黃西田女兒黃露瑤交往多年，兩人只認「友達以上、戀人未滿」，若男方告白，黃露瑤坦言「不會錯過」，但郭忠祐疑似因過往戀情陰影而未有進一步行動，如今又被爆出拍攝《豆腐媽媽》時拒演親密戲，惹火導演馮凱，在攝影棚飆罵。
51歲女星睡夢中辭世！罹乳癌擴散 2愛女「含淚為她剃髮」看哭網
香港女星吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發並惡化到第四期，但她選擇樂觀面對，怎料今（9日）家屬證實她在睡夢中辭世的消息，享年51歲，而回顧吳文忻抗癌生活，她曾分享兩個女兒親手幫剃光頭的畫面，惹哭一片網友。蔡佩伶報導
劉亦菲現身北電同學會！素顏白襯衫「竟長這樣」 坐路邊石階零架子
38歲大陸女星劉亦菲擁有空靈仙氣外貌與出眾氣質，出道多年始終維持超高人氣，被粉絲封為「神仙姐姐」，近年除了戲劇作品屢創話題，也頻繁受邀出席國際時尚活動，一舉一動都備受關注。近日她低調現身北京電影學院，參加2002級表演系20周年同學聚會，未經修圖的現場照片曝光後迅速在網路瘋傳，凍齡狀態再度引發熱議。
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
黃舒駿帥兒當學生會長畢業 一家四口罕同框 超強基因網狂讚
60歲音樂人黃舒駿與小24歲妻子張菁芳（Sophia）結婚15年，育有一對兒女，一家四口生活十分幸福。近期適逢畢業季，他日前也宣布大兒子Sean（象象）國中畢業，還以學生會長身分代表致詞，全家一同出席兒子的重要時刻，引來不少網友討論。
《五燈獎》廖偉凡轉行當上班族「年薪300萬」 現蹤捷運站近況曝光
曾在1988年至1998年主持經典節目《五燈獎》的藝人廖偉凡淡出演藝圈多年，現年67歲的他，近日現身台北市捷運站被民眾認出，引發外界關注其近況。
輝達狂飆成地表最強AI公司！黃仁勳揭財富密碼：痛苦終將變成禮物
從餐館洗碗工到AI教父！黃仁勳身價震撼全球。他的世界格局與夜市風格，不止風靡臺灣這股風氣也吹到南韓。黃仁勳超親和，上綜藝節目「劉Quiz ON THE BLOCK」與劉在錫對談，還隨獵魔女團主題曲「Golden」起舞。《NVIDIA輝達之道》曝光黃仁勳成為富豪的核心之道：「韌性來自痛苦的祝福」。
孫芸芸「髖骨神秘細線」小蠻腰超搶鏡 許瑋甯驚嘆：好辣！
台灣第一名媛孫芸芸近日再度成為社群焦點，即便26歲的女兒廖思惟（Trinity）已經升格當媽，讓48歲的她也隨之輩分升級，但歲月顯然沒在她身上留下任何痕跡。保養得宜的她依舊維持凍齡神顏，近日曬出的海邊私照引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，這位「全台最火辣外婆」即便步入新的人生階段，火辣程度卻絲毫不減，依舊是引領潮流的時尚指標。
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
老虎牙子董娘劉伊心徵特助！月薪4.5萬「身兼5職位」全網傻眼
娛樂中心／綜合報導女星劉伊心憑藉火辣身材受封「美胸皇后」，2017年嫁給大24歲的「老虎牙子」總裁林志隆結婚，搖身一變成為董事長夫人。育有3名可愛小孩的她，近日被發現開出月薪4.5萬徵求「家庭教育陪伴特助」，不過除了陪伴孩子學習，還得擔任董事長司機、剪輯家庭影片、配合家庭旅遊等，月休8天且連假也需上班。對此，這些條件被網友視為「24小時待命、一人身兼多職」，驚訝表示「這一個月沒有15、20萬誰要去做啊？」對此，老虎牙子也做出回應。
朴信惠挺孕肚出國！裴勇俊白髮現身陪同全網驚
娛樂中心／林善柔報導南韓女星朴信惠日前證實懷上第二胎，近日更被拍到挺著孕肚現身新加坡機場，與老公崔泰俊一同出遊。沒想到同行者竟還包括淡出演藝圈多年的韓流男神裴勇俊與妻子朴秀真，兩家明星家庭罕見同框畫面曝光後，立刻在韓網與華語圈掀起熱議。其中朴信惠明顯隆起的孕肚，以及裴勇俊滿頭白髮的近況，更成為外界討論焦點。不少網友認為裴勇俊如今的模樣與過去「師奶殺手」形象落差太大，感嘆「歲月真的不饒人」。
真實版《孤兒怨》！37歲女裝嫩扮12歲女童 善心夫婦受騙收留她14個月
根據外媒《每日郵報》報導，巴西警方說明這起離譜詐騙案，嫌犯是一名37歲女子、本名為阿曼達（Amanda Maria Sousa Oliveira），她當初先向一間教堂的牧師謊稱自己叫「加布里埃莉」（Gabriele），佯稱自己是受虐兒童，想辦法逃出所以無家可歸。事後經宗教團體提供經濟協助，其...