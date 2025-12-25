與克卜勒太空望遠鏡 踏上外星生命探索之旅

記者黃朝琴／臺北報導

想親身體驗人類找尋外星生命的歷程嗎？ 臺北天文館「星空下的宇宙紀事」27日（週六）晚上7點登場，邀民眾走進宇宙劇場，隨影像與解說，瞭解「克卜勒太空望遠鏡（Kepler Space Telescope）」探測任務，如何精采發現系外行星K2-18b，歡迎到天文館看影片，一起踏上外星生命探索之旅。

臺北天文館表示，除了重返發現潛在外星生命訊號的歷史時刻外，活動中還將預報明年1月的重點天象，並介紹冬季星空的觀賞亮點，包括冬季大三角、獵戶座與大犬座等星座，讓民眾在夜空中也能找到這些冬季星空的主角。

廣告 廣告

活動最後將開放觀測室，透過專業望遠鏡觀賞行星、星團等天體，體驗從劇場天象儀演示到真實觀賞星空的天文之旅。

「星空下的宇宙紀事」活動免費、無須預約，採現場排隊方式進場。臺北天文館誠摯邀請大小朋友一同參與，在星空下重新認識人類探索外星生命的足跡，感受天文科學的震撼與美麗。更多活動資訊請參閱臺北天文館官網「活動訊息」專區。

臺北天文館「星空下的宇宙紀事」27日邀民眾走進宇宙劇場，隨影像與解說，跟著「克卜勒太空望遠鏡一起踏上外星生命探索之旅。（臺北天文館提供）

紅矮星 K2-18及其行星K2-18b於2015年由克卜勒太空望遠鏡發現。(臺北天文館提供)