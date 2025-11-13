與克國首都締結姊妹市 蔣萬安盼深化各領域合作

（中央社記者陳昱婷台北13日電）在聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯見證下，台北市長蔣萬安今天與克國首都巴士底市簽署締盟共同聲明，蔣萬安說，這是重要的里程碑，期盼雙方在各市政領域都能深化合作。

台北市政府今天舉行與巴士底市締結姊妹市共同聲明簽署典禮，蔣萬安致詞首先表示，在颱風鳳凰剛掃過台灣的日子，要特別感謝遠道而來的克國總理德魯（Terrance Drew）一行，令人感到「風雨故人來」。

蔣萬安說，近年來，台北市與克國有許多交流，包含曾捐贈YouBike共享單車給當地青年及國際觀光客環島使用，還有每逢台北燈節，克國總是熱情響應設置燈區。

他表示，今年是中華民國和克國建交42週年，雙方首都締盟是這段邦誼重要的里程碑，相信未來台北市與巴士底市一定能在各市政領域有更多交流，包含教育、文化、商業、觀光都能進一步深化合作，也歡迎巴士底市青年踴躍參與來台北學中文獎學金、藝術家進駐等計畫。（編輯：張銘坤）1141113