與全乳切除同等療效 銳視刀適應性放射治療精準滅癌

醫師說銳視刀適應性放射治療，更加精準地消滅殘餘癌細胞，大幅降低局部復發風險，可達到與全乳切除同等的療效。（圖：童綜合醫院提供）

51歲蔡女士右側乳房有明顯硬塊，到童綜合醫院乳房醫學中心就醫，經由于家珩主任安排檢查後，診斷患者有2公分腫瘤，沒有淋巴轉移，進行乳房保留手術切除腫瘤，手術成功且恢復良好。術後服用賀爾蒙抑制劑並轉到放射腫瘤科進行後續的治療，經葉啟源主任診察後，建議可進行銳視刀適應性放射治療，更加精準地消滅殘餘癌細胞，大幅降低局部復發風險，可達到與全乳切除同等的療效。

個案在一個月內共進行了20次治療，每次治療都會利用新世代影像導航技術HyperSight進行掃描確認位置，如果治療位置發生變化也會調整劑量與放射治療範圍。蔡姓患者說，治療沒想像中的可怕，整個過程也很快速，早上做完銳視刀治療後，下午就能去上班，也沒有感到什麼不舒服，從罹癌、手術、放射治療到恢復正常生活，感謝醫護團隊一路來的悉心照護。

放射腫瘤科葉啟源主任表示，銳視刀（Halcyon Guidance_Hypersight）是最新一代的高階直線加速器，結合「治療」與「監測」，是為可以使用適應性放射治療而設計的設備，精準聚焦輻射劑量於病灶，使腫瘤儘可能受到最大殺傷力，且附近的正常組織器官受到最小的影響，不僅提升治療效果並縮減患者療程天數。因此使用於如個案進行乳房保留手術的患者而言，高科技銳視刀設備搭配使用適應性放射治療（Adaptive Radiotherapy） ，在開始進行療程前，會先接受電腦斷層模擬定位影像掃描（CT-sim），醫師利用電腦斷層模擬定位影像來規劃患者的治療計畫。之後每次進行放射治療，患者在銳視刀治療機台上會再由新世代影像導航技術HyperSight進行掃描。這二組影像會進行比較，以確定是否有任何變化。如果有變化，醫師會和物理師討論適時的調整治療計畫和放射劑量，減少不必要的放射劑量與照射範圍，也降低患者皮膚破皮變黑、肺部纖維化等副作用產生。

葉啟源主任呼籲，醫療技術與科技與日俱進，癌症與絕症已經不能劃上等號，許多癌症只要能夠早期發現、積極治療，以及配合醫囑應用新型療法，不僅大幅提升存活率，甚至有機會根治痊癒。（張文祿報導）