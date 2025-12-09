與全國16宮廟合作 內政部辦理安全指引宣講

內政部長劉世芳說明，「大概總共要發放970萬本，我們會透過民政系統來協助來發放，在基隆地區的話12月15日左右會發放，我們先從這個非六都的16個地方開始發放。今天當然是我來第一場，未來包括我們的季連成政務委員或是其他的跟這些相關的朋友，或是我們相關的官員也會到每個地方來發放。」

內政部也進一步指出，宣講的內容涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等自然災害，以及空襲、軍事侵略等緊急狀況的應變方式。由於非六都都是年長者，因此這本手冊可能要經過說明，理解會比較清楚，且每次天災等影響都是偏鄉地區受損比較嚴重，因此會優先安排偏鄉或非六都的部分宣導。