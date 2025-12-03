與兩男玩猜拳脫衣！少女全裸遭「抽插輪姦」 家長：頂多1萬元和解

（記者張芸瑄／新北報導）在新北市一宗未成年少女遭集體性侵的案件，經司法審理後，已判決涉案兩名少年的監護人須連帶賠償受害人新臺幣 100 萬元。這起事件發生在前年某日凌晨，被害少女（化名萱萱）應廖姓少年之邀，前往友人住處飲酒。兩人在場玩起猜拳脫衣遊戲，並約定輸家須飲酒或脫除衣物。

根據判決書內容，楊姓少年隨後抵達現場時，看見萱萱因遊戲失敗已全身赤裸，僅以棉被包裹身體躺臥在床上。此時，廖姓少年與楊姓少年竟聯手壓制少女，對其實施了輪流性侵的暴行。事後，少女的父親得知女兒的悲慘遭遇，隨即帶其報警處理。

示意圖／被害少女（化名萱萱）應廖姓少年之邀，前往友人住處飲酒，遭全裸性侵。（擷取自 免費圖庫freepik）

經少年法院審理，兩名涉案少年被裁定須進入感化教育處接受處分。隨後，少女的父親對兩名少年及其家長分別提起民事訴訟，求償各 100 萬元。庭審過程中，廖姓少年的家長辯稱，脫衣是少女自願參與遊戲所致，雖承認其子行為不當，但以少女亦有過失為由，僅願支付 1 萬元和解金。楊姓少年的家長則主張已盡到監督之責，同樣僅願負擔 1 萬元賠償。

然而，法官審酌後認為，兩名少年對少女的身心健康造成了嚴重且難以彌補的損害。同時，少年的監護人未能提出已充分履行監督義務的證據，因此應依《民法》負擔連帶賠償責任。最終，法院裁定廖姓少年和楊姓少年的家長須各連帶賠償 50 萬元，總計賠償金額為 100 萬元予萱萱及其父親。全案仍可上訴。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

