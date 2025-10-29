與公婆同住積怨氣！中配涉溺殺2女兒有故事 對話紀錄曝她為何崩潰
簡姓中配和台灣丈夫白姓男子結婚多年，前（2023）年7月返台和公婆同住，卻因生活習慣不同產生衝突，7/2負氣帶著兩個女兒到碧潭渡船頭，涉嫌藉口拍照卻讓女兒溺亡，她游上岸獨自存活。台北地院國民法庭今（10/29）日開庭，檢察官提示偵訊筆錄和對話紀錄，簡女抱怨公婆高標準要求，連「鍋子放在哪」都要管，雙方積怨已久，白家人一直到事發後，卻仍不明白，是什麼原因讓簡女痛下殺手。
檢方查出，簡女涉嫌到新北市碧潭溺死2個女兒，依家暴殺人罪起訴，簡女開庭至今仍維持認罪，甚至兩度表示接受判死，過去簡女也數度談及來台灣以後，遭遇婆媳問題、生活習慣落差，加上丈夫長期待業的經濟壓力，逼得她情緒崩潰。北院今（10/29）日審理進入第二天，檢察官依序提示白家人的偵訊筆錄和對話紀錄，試圖在國民法官面前，還原這場悲劇的完整圖像。
全家都在困惑：「為什麼？」
根據筆錄，簡女的婆婆自陳，夫妻倆剛從中國搬回台灣時，婆媳之間相處沒有什麼問題，後來她逐漸發現，孫女如果在她房間，聽到媽媽的腳步聲，就會說「媽媽來了，快跑！」然後就在房間躲起來。她懷疑，是簡女刻意把她和小孩隔開，跑去找簡女理論，結果對方跟自己的兒子告狀，說造成小孩和婆婆不和睦的原因，根本就是婆婆。
婆婆被問到生活細節，一股腦全說出來。她希望晚上大家可以一起在客廳吃飯，但有天，大孫女本來在客廳看電視，飯只吃了一口，就跑回房間；還有一次，她洗衣服不高興，紗門關得大聲點，簡女也不高興。7/2當天，她跟先生要去散步，從廚房走出來，簡女就開始衝著她罵，她也很生氣，不知道為什麼被罵，於是拿出手機把畫面錄下來，傳給了女兒（簡女的小姑），回到家卻發現家裡一團亂，猜到是被簡女弄亂的。
簡女的公公則說，他和老伴都很疼孫女，尤其是大孫女，因為是他和太太帶到幼稚園中班，才被帶回中國。有次他到後陽台看，發現水龍頭沒有關，水都流到水槽外，就比較大聲地唸了簡女幾句，但簡女不高興，就把女兒帶出門。他仔細想想，孫女和他們確實越來越不親，他想帶大孫女去全聯買東西，簡女不讓他們去，他太太有時買鈣片或糖果給小孩吃，簡女也不同意。
公公說，事發後幾天，他和老伴也一直想不懂，為什麼會這樣？他稱，簡女常稱讚他老伴是一個「好婆婆」，雖然有時他會講講簡女，但彼此相處得還可以。有天，他老伴跑去問簡女，為什麼刻意把孫女隔開？簡女卻回他們，「我生養女兒，不是為了取悅公婆」，讓他們聽了很心寒。就算事發後，他還是不會不喜歡簡女，認為事情可以說開，只要過去就好。
白先生也說，2023年7月他們夫妻從中國搬回台灣後，彼此相處沒有什麼問題，父母和簡女在生活上有爭執，但就是一般家庭會發生的小事，不是很嚴重，剛開始是他父親，因為年紀較大，生活習慣不容易改。後來，簡女受不了說要搬出去，他母親也希望搬家，但當時他因為經濟上不允許，也不希望影響小孩就學，不想搬出去。
2024年6月，簡女婆婆跑去質問簡女，為何不讓孩子親近爺爺奶奶？白先生說，當時簡女對他母親的反應比較激烈。直到事發的7/2當天，早上他出門前，簡女問他「我跟公婆的衝突，你是什麼態度？」，他回「沒什麼態度」就出門了。結果，他接到父親電話，說是家裡被破壞、孩子衣服都被帶走。事發後，他去看守所看簡女，沒有問她為什麼，「但他想問，也想替兩個孩子問。」
那些家人口中的「生活瑣事」
然而，簡女與白先生的對話紀錄，卻與白家人的陳述有著天壤之別。7/2事發當天，白先生得知簡女把小孩帶走，還拿走護照和衣服，傳訊息質問簡女人在哪裡，「你不要毀了這個家，你馬上把小孩帶回來，你愛去哪裡住都可以」，遭簡女回罵「妳爸媽應該跪著跟我道歉」，隨後傳了三張截圖，內容盡數搬回台灣一年來的委屈。
簡女在簡訊裡痛罵公婆，洗衣機壞了要找她麻煩，菜刀壞了、馬桶沖不下也要她幫忙，婆婆連家裡買什麼鍋子、要放哪裡、柴米油鹽醬醋茶要怎麼擺，全都要管。她剛開始不會做菜，努力學了做給公公吃，以滿足婆婆，結果還被嫌棄，說應該怎麼調味才對，「後來想想不對，真把我當免費保母來用了，我憑什麼做牛做馬，還讓你挑三揀四的，我伺候你，是因為我認為你是長輩。」
簡女罵一罵，也把怒氣轉到白先生頭上，指責她日子難過，丈夫卻長期待業在家，「越來越閒」。說完，她也補充「你爸媽的罪證，還有一些沒有寫」，但白先生只想問女兒在哪？問簡女拿走護照究竟想做什麼？簡女則反問，對她和公婆衝突，到底抱著什麼態度，雙方互不退讓。事發時，簡女的小姑也傳訊詢問簡女狀況，簡女也是情緒激動，將白先生和公婆罵了一遍。
辯護律師王晨指出，根據筆錄，小姑認為簡女是很溫柔、很有耐心的女生，簡女也被白家人看作是合格的母親，如果簡女在對話紀錄中表現的樣子，與平時的形象不同，可能代表什麼意義？言盡於此，留下國民法官必須解開的問題。
《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。
‧全國家暴專線：113
‧報警：110
‧線上通報：關懷e起來
《太報》關心您，再給自己一次機會
‧安心專線：1925（24小時）
‧生命線：1995
‧張老師專線：1980
中配妻碧潭溺殺2女兒 丈夫否認是「受害者」：別讓小孩被貼上不幸標籤
中配溺殺愛女獨活！檢轟：放開手背叛孩子 律盼：理解和連結讓家人走出絕望
中配簡女溺殺2愛女交代不清 國民法官靈魂拷問「看到掙扎不救嗎？」
