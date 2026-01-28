與共和黨傳統立場大不同？川普回應明尼蘇達槍擊案：死者不該「攜槍帶子彈上街」

美國明尼蘇達州日前再次發生聯邦執法人員槍殺平民，第二名死者名為亞歷克斯・普瑞蒂（Alex Pretti），生前是一名重症監護室（ICU）護理師。事發第一時間隨即表態「支持」相關機構的美國總統川普（Donald Trump），27日再次對此事件發表自己的觀點，他認為、在明尼阿波利斯與聯邦執法人員對峙，遭到擊斃的男子普瑞蒂（Alex Pretti），不應該攜帶槍枝或全彈匣彈藥上街。

川普此番言論，隨即引起外界議論，因為這觀點和共和黨長久以來的立場相左，果然在發言內容曝光後不久，隨即引來全美步槍協會（NRA）與美國槍枝擁有者協會（Gun Owners of America）等擁槍團體，外加多名共和黨名人反彈。

《路透》報導中引述川普的發言，當總統被問及、是否認同有政府官員，將死者普瑞蒂形容為「國內恐怖分子」時，川普回應表示，自己從沒聽過這個說法，但普瑞蒂確實不該攜帶槍枝上街。

川普在愛荷華州與媒體交談時，再次指出，「他（普瑞蒂）有槍，我不喜歡這樣。他還帶兩個全滿彈匣上街，這不是好事情。儘管如此，我仍然認為這件事、非常不幸！」

美國總統川普（中）造訪愛荷華州進行選舉造勢，順帶拜訪當地家庭餐廳。（美聯社）

但根據調查，遭執法人員殺害的普瑞蒂，是合法持有隱蔽攜槍執照，而且透過社群上傳的現場旁觀者拍攝影片，畫面能清楚看到、普瑞蒂在遭到射擊之前，從未觸碰攜帶的槍枝，與部分政府官員最初的宣告，稱他對執法人員構成威脅的說法相互矛盾。

擁槍團體強烈反彈：合法持槍是美國傳統

當川普口中說出，抨擊自家公民不該攜帶槍枝上街的言論，大概就能猜到接下來會發生什麼，包含全美步槍協會等眾多擁槍團體，透過發言人或聲明稿指出，普瑞蒂當時是依法攜帶槍枝。

美國槍枝擁有者協會發言人瓦爾德斯（Luis Valdes）受訪時表示，「你完全可以合法攜帶槍枝，也可以在持槍狀態下和平抗議。這就是美國的歷史傳統，向上追溯可追到波士頓港茶葉事件。」瓦爾德斯對川普的發言，感到非常不高興。

美國明尼蘇達州日前再次發生執行人員槍殺平民悲劇，民眾上街悼念死者普瑞蒂（Alex Pretti）。（美聯社）

至於一向最強硬捍衛擁槍自由，總是搬出《憲法修正案》作為免死金牌的NRA，更是以官方聲明重申其立場，「全美步槍協會堅信，所有守法公民、在其依法可進入的任何地方，都擁有持有與攜帶武器的權利。」

川普此番言論，之所以讓外界感到些許意外，原因是擁槍團體和其支持者，長期以來一直是共和黨最忠誠、最具動員力的選民基礎一部分。靠著這群選民，讓共和黨能穩穩守住許多選區，而全美步槍協會更是共和黨參眾議員重要贊助大金主之一。

政治分析師指出，川普與其政府官員近期相關表態，似乎逐步在黨內產生裂痕，在距離11月期中選舉愈來愈近的時刻，似乎也讓內部政治風險快速升高。

不過，也有政治學者認為，川普此番言論能看出，即使深知擁槍派是共和黨重要根基，他仍自信自己在移民與治安議題上，能透過「執法安全」與「公共秩序」敘事，贏得選民支持，即便因此與擁槍派支持者產生摩擦，甚至讓對方不開心，這位總統似乎也絲毫不在乎。

