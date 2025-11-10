與其內耗自己不如發瘋消耗別人？低薪、貧窮的厭世代如何生存？

低薪、貧窮與看不見的未來，是現在很多人共同的困境，也造就不少人成為厭世代一員，對未來也失去想像，但厭世真的就只能這麼厭下去嗎？面對社會大環境的生存不友善，該怎麼辦？

在新北市一間小小的麵包店裡，42歲王隆甫師傅每天獨自烤製一爐又一爐的麵包。由於設備不夠先進，他必須花更多時間來確保麵包的出爐量。王隆甫表示，自己現在一天至少工作12個小時，通常是半夜就開始準備，才能在中午提供足夠的麵包給顧客。

大學畢業工作卻換來低薪、對未來茫然

王隆甫的手上有許多燙傷的傷疤，那都是在烤麵包的過程中，不小心碰到將近300度高溫的烤盤所造成的。他說，有時為了不讓麵包掉落，即使被燙到也只能忍著疼痛繼續工作，犧牲自己也要保住麵包。

厭世麵包師

王隆甫自稱是第一位念資管卻從事麵包師的人，也是2017年「厭世代」一詞出現時的代表人物之一。他的人生經歷與許多人相似，在學生時期總以為大學畢業就能找到好工作，一路順遂，但現實卻是充滿挫折。由於家境不好，王隆甫必須比別人更加努力，卻仍對未來感到茫然。

低薪逼迫打工 開店仍活得辛苦

為了生計，王隆甫曾一度除了正職工作外，還需兼顧兩三份打工。儘管後來發現自己喜歡做麵包，好不容易貸款開了一間小麵包店，生活依然像在走鋼索。他坦言，資金不充裕、原物料和水電費上漲，都讓經營成本大幅提高，結婚生子買房子更是難以想像的事情，因為所有的錢都投入到麵包店裡了。

兼職青年感同身受 北漂生活不易

麵包店新來的兼職青年柏堯，過去在廣告媒體公司工作了7、8年，卻從未獲得調薪。今年2月離職後，他正在思考未來的方向。作為一位從彰化北上工作的年輕人，柏堯坦言在台北生存不易，曾想過回彰化找個輕鬆的工作，但考量到台北的發展性，最終還是選擇留下。

厭世情緒引共鳴 圖文創作者人氣旺

面對低薪、貧窮和未知的未來，現代年輕人似乎找到了宣洩情緒的管道。擁有超過28萬粉絲的圖文創作者Auddie，透過創作諷刺社會現象的圖文，獲得許多網友的共鳴。他表示，自己剛踏入社會時，即使月薪已達28,000元，仍然入不敷出，還要面對老闆要求共體時艱、不加薪或不發年終的窘境。於是，他開始用圖文的方式表達對老闆和公司的不滿。

社群媒體顧問張嘉玲指出，厭世的情緒在網路上引發了強大的共鳴，許多圖文創作者藉由貼文抒發情緒，獲得熱烈的迴響，好像變成一個世代的共鳴。

與其內耗自己、不如發瘋內耗別人

張嘉玲認為，上一個世代散發的是厭世感，現在則進化成發瘋，與其內耗自己，不如發瘋內耗別人，有點像是累積了上一個世代的自嘲，加上這個世代又有點微爆炸方式去呈現自己。

張嘉玲說，所謂的發瘋不是鼓勵大家要搞破壞或是做什麼，而是提醒所有人不用一直壓抑自己，可以稍微爆炸一下，適時釋放情緒也無妨。

