與其國旅不如出國？業者：兩者互補、非二選一

出國玩還是在台灣國旅，成民眾旅遊選擇熱議話題，品保協會今公布115年第一季國民旅遊合理團費，團費參考售價委員會國民旅遊線委員陳永翔表示，受各成本增加影響，明年第一季整體售價小幅上漲。對於民眾熱議「與其國旅不如出國」，他說，國旅和出國並非二選一議題，而是互補，另也呼籲民眾多支持花東旅遊消費，化身「旅遊超人」帶動當地經濟復甦。

陳永翔指出，明年第一季與去年同期比較，整體售價呈現小幅上漲趨勢，受近一年旅宿、交通、人力成本、部分景區門票調整影響，大部分路線建議售價漲幅約3至5％，春節旺季行程也因各項成本增加，調幅相對較高，一日遊部分平日價格影響較小，高價位部分二、三日行程稍有調幅，盼民眾能在合理預算內，享安全舒適品質的國旅服務。

陳永翔說，與今年第四季相比，因明年第一季市場有寒假、春節兩大旅遊高峰，需求明顯上升，價格會從淡季水準恢復到旺季，提醒旅客春節和寒假期間，離島機位、熱門景區住宿等資源有限，要盡早規畫。

消費者關心國旅價格是否持續高漲？陳永翔表示，在物價、人力等成本上漲壓力下，還是要請業者合理反映成本，避免不當哄抬，這次制價調整，以區間建議價呈現，請業者在品質與價格間取得平衡，也建議消費者可平日出遊參團，選擇優惠較高的飯店民宿或人潮較少的景區，可享受優惠有品質的國旅。

針對民眾熱議「與其國旅不如出國」，陳永翔直言，國旅和出國，一直以來就不是二選一的議題，而是互補，國旅的時間較短有彈性，適合一至三日近程輕旅行，相對出國旅遊的話是短天數較優選擇，建議民眾善用明年第一季，台灣有許多旅遊議題，包括花季、溫泉、近郊旅遊等產品，在時間和預算上較容易掌握。

近年天災頻繁重創花東影響觀光，陳永翔提到，安全永遠是旅遊業第一優先事項，業者要密切注意政府公布的最新安全狀況，必要時提供替代景點方案，並向消費者主動說明。

陳永翔強調，在安全無虞情況下，應當支持花東旅遊消費，對地方復原與產業生計都非常重要，期待國人化身「旅遊超人」，帶動花東經濟復甦。

