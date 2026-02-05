與前妻許佩容有過4年婚姻！吳敦自曝追求原因全場笑翻

吳敦民國80年假釋出獄，和許佩容結婚。(圖／林少岩攝)

影視大亨吳敦日前病逝，享壽77歲，一生精彩的他，在生前曾有過兩段婚姻，其中一段是在1981年與節目主持人許佩容結婚，婚後育有一雙兒女，不過這段婚姻僅維持4年就告吹，他先前上節目聊及這段感情時，大方透露兩人相識及追求的過程。

吳敦生前上節目《康熙來了》，他表示一開始並不知道前妻是藝人身分，回憶起兩人首次見面過程，吳敦指出當時正在朋友家喝茶，見到一名女子突然開口：「現在男人酒量怎麼那麼爛」，當時腦海的想法就是：「這女的誰啊，個子小小的，講話這麼狂妄」，而在聚會結束後，在聊天過程便邀約對方隔天相見，促成雙方第一次約會。

吳敦與許佩容當年拍攝全家福照。(圖／張兆輝攝)

吳敦在約會時才發現前妻藝人的身分，接著展開熱烈追求，他也強調過程其實相當辛苦，對此，主持人蔡康永表示許佩容的外型，跟吳敦心中理想型的鍾楚紅其實差很多，他則是開玩笑回應：「那時候關太久了，你知道的，想趕快交一個女朋友，又碰上了，哪曉得是個演員」，幽默風趣的回應，讓在場主持人及來賓全都笑翻。

吳敦證實於2月3日上午6時30分辭世，家屬設置追思靈堂，開放親友弔唁，並將於小年夜當天舉行家祭，告別追思會不開放公祭儀式，主要是遵照吳敦生前的遺願，讓家屬安靜地陪伴他走完最後一哩路。

