與前後任男友同台MMA Jennie擒3獎…網喊尷尬：根本戀綜現場

GD、Jennie分別獲MMA十大藝人，粉絲也關注兩人互動。翻攝本人IG



第17屆Melon Music Award（MMA）昨天（12／20）在韓國盛大舉行，典禮現場除了星光熠熠外，話題也不斷，BLACKPINK的成員Jennie再度踏上MMA舞台，更抱回年度製作大獎肯定。不過，Jennie的前後任男友，GD（權志龍，G-DRAGON）以及EXO成員KAI都出席盛典，不少現場畫面都避免同框，也讓不少網友大喊尷尬，甚至笑稱：根本戀綜現場。

不少粉絲都笑稱，今年MMA頒獎典禮堪稱Jennie的修羅場，她與兩名前男友GD、KAI都受邀出席活動，雖然位置並沒坐在一起，也沒有合作舞台，但頒獎及走紅毯時，Jennie與前男友們都先後上台，也引發觀眾關注。

廣告 廣告

10大TOP藝人獎項時，GD率先獲獎，他笑說自己能作為第一位拿到這個獎項的得獎人，為大家揭開序幕，深感榮幸，「也希望能和接下來得獎的藝人們，一起分享這份榮耀」。

Jennie則是10大TOP藝人最後一位上台，Jennie拿到獎盃後也發表得獎感言，表示自己很久沒在韓國參與頒獎典禮，謝謝大家這一整年來的支持，「我會持續帶來更好的音樂」。其他得獎者還包含Jennie的隊友Rosé，以及團體IVE、aespa、PLAVE、RIIZE、NCT WISH、BOYNEXTDOOR，以及男歌手林英雄。

EXO成員Kai(右2)，也與舊愛Jennie同台。翻攝IG/weareone

另外，Jennie與前男友KAI在紅毯上也差點就同框，場面也頗尷尬。根據了解，Jennie是在2019年和KAI爆出戀情，雖然雙方經紀公司承認兩人戀情，但也許戀情曝光引發雙方矛盾，韓國媒體觀察兩人不久後就分手。

至於Jennie與GD的戀情傳出在2021年左右，因為Jennie被媒體拍到出入GD豪宅。但這段戀情並未得到經紀公司的證實，GD也突然在2022年的5月退追Jennie的IG帳號，雙方疑似已分手情逝。

更多太報報導

張文高中品學兼優！成魔搜出13刀、29彈 摸透誠品地形爬頂樓身影曝

不明帳號恐嚇血洗台中新光三越「目標50人」！警方證實IP來自柬埔寨

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生