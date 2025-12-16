與化武及核武同級！ 川普將芬太尼列為「大規模殺傷性武器」

美國總統川普簽署一項行政命令，將芬太尼列為「大規模殺傷性武器」。

美國總統川普在美東時間15日星期一，簽署一項行政命令，將「芬太尼」列為「大規模殺傷性武器」，與化武及核武同級，以顯示他致力打擊芬太尼的決心，這也是首次有毒品，被加入「大規模殺傷性武器」。

行政命令中指出，芬太尼與其說是毒品，更不如說它是一種「化學武器」，嚴重威脅美國國家安全。川普說，美國每年有20萬到30萬人，因為芬太尼而死亡，芬太尼的殺傷力，比炸彈更厲害。不過根據美國「疾病管制暨預防中心」數據，去年美國約有8萬人，因為服用過量芬太尼而死。

路透社報道，川普將芬太尼列為「大規模殺傷性武器」，意味著引入美國國防部的力量，協助執法部門，並允許情報機構動使用通常用來打擊武器擴散的手段，來對付毒販。

◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害。毒品防制諮詢專線：0800-770-885