與北市府後續溝通順利 林維俊︰T17、T18基地解約 最快下周有結果

台新新光金控總經理林維俊(圖右四)今天出席參加「台北金融博覽會」(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控總經理林維俊今天出席參加「台北金融博覽會」。針對輝達台灣總部落腳北市科T17、T18基地，雙方解約進度為何？林維俊表示，有機會當然會想接觸，後續事宜需經過相關會計師查核，且有一定行政流程要走，但與北市府的後續溝通都很順利，最快下週有明確結果，整體仍在協調階段。

輝達(NVIDIA)台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，針對相關解約程序，林維俊表示，一切進展都很順利，他也再一次的強調，我們一直都是很希望輝達留在台北市，我們都是這樣子一直在努力，也從來沒有想要從台北市市民、中華民國的國民納稅人這邊拿到任何一毛錢，我們就一步一步，走，目前都很順利。

廣告 廣告

針對外傳台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮先前曾勸新壽放手，林維俊回應說，他並不清楚。此外，媒體詢問，輝達執行長黃仁勳傳出最快今天就有可能來台灣，有沒有可能跟他見面來談?林維俊表示，有機會見面很好，但他不確定黃仁勳的行程。

此外，市場也高度關切，如何看待玉山金併三商壽？林維俊表示，併購後玉山金總資產將排名第6大，以民營金控是排名第5大，金融業者大家都是競爭者、也都是朋友，整合是一段辛苦的路，希望他們一切順利。

林維俊指出，「新新併」目前進度很順利，包括台新投信預計今年11月完成合併，明年1月是人壽子公司要合併，明年4月完成證券子公司合併，接下來是銀行子公司。

「壽險有些事情還是需要主管機關幫忙」，林維俊強調，例如壽險業每年有數千億元，猶如是丟到海裡面、去做會計避險，主管機關也注意到這個問題並且想辦法去解決，也很感謝金管會主委。

林維俊說，過去我們併購新光，我們也是一直努力，等到時機成熟合併保德信(已經更名為台新人壽) ；我們在合併新光以前做很多功課，過程中，更加瞭解壽險公司，這對後續併有很大的幫助。

廣告 廣告

此外，他也關注國內打詐防詐，詐騙的樣態日新月異，所以我們盡量要能夠協助民眾，像是台新銀行透過人工智慧AI的協助，民眾若是到ATM自動櫃員機領錢的時候，如果有一些行定會舉止有異常，例如是有人在旁邊指導或要求等，台新銀行人工智能會判斷出，這是有風險的，就會提出客戶關懷與提醒；另外，新光人壽也有展出很有趣的桌遊，目的是寓教於樂，讓大家來了解阻詐、防止詐騙。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國鐵路外交苦主好悽慘 「這國」學台灣採日本技術逃過一劫

LTN經濟通》打破中國稀土壟斷 西方全寄望它

別讓退休越來越窮！專家揭「6大燒錢陷阱」害你老年財務失血

美股收盤》估值過高疑慮再起！道瓊跌近400點 台積電ADR連3黑

