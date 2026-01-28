與北市文山區里長座談很感性 蔣萬安透露家中「聊天擔綱」是他

台北市長蔣萬安今(28)天與文山區里長座談，感性的說「沒有文山區，就沒有今天3個可愛的寶貝」。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今天(28日)下午到文山區與里長座談，特別感性的說與文山區的淵源，「沒有文山區，就沒有今天3個可愛的寶貝」，還透露出家中目前的「聊天擔綱」是剛滿3歲的三寶，每天嘰哩呱啦的好幾十個「為什麼？」

蔣萬安致詞時說，他每一次到文山區都會跟大家講他跟文山區是最有感情，沒有文山區，就沒有今天他3個可愛的寶貝。早上他才參加「好孕專車」擴大服務記者會，在現場也提到他上任第1年推出「好孕專車」，當時他還抱著剛出生的三寶在胸前，今天是3年後的記者會擴大舉辦喔，可是他已經沒辦法抱著三寶，蠻重的。

廣告 廣告

他提報，3寶昨天剛過三歲生日，已經活蹦亂跳，是他們家的「聊天擔綱」，非常愛講話，嘰哩呱啦講不停，1天要問好幾十個為什麼？非常可愛，時間過得非常快；這段期間也看到文山區變得非非常不一樣，許多的建設如火如荼的往前推進。

他特別感謝里長的幫忙，包括提案文景七號公園整建，市府從去年起編列連續3年的預算，後續持續推動。還有交通安全上有關反光鏡、指示牌的設置，工務局也逐步完成改善；木新路閒置空地的整理，市府也納入明年道路開闢的預算中，強調許多里長關心的議題，他都放在心上，而且會落實行動來推進。

台北市長蔣萬安在2023年6月，胸前背著三寶出席北市「好孕2U專車」上路記者會，與寶寶的互動令人印象深刻。(檔案照，記者何玉華攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

斷言賈永婕不可能選台北市長 戴錫欽點名「這人」是蔣萬安最強對手

民眾黨團推不在籍投票 游盈隆：九合一選舉實施肯定是場災難

「台灣101」讓藍營跳腳 翁達瑞曝關鍵：可代表台灣國家形象

霍諾德壯舉引台北與台灣101之爭 陳水扁：都對、沒更名必要

