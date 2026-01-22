與北約就格陵蘭達初步協議 川普暫緩對歐8國加徵關稅

時隔6年重返達沃斯，美國總統川普發表演說，針對格陵蘭收購案做出重大宣示。他強調美國是唯一能保護這塊「巨大冰層」的國家，雖然談判過程遭遇阻力，但他向歐洲盟友保證，絕對不會採取軍事行動。川普將此稱為他發表過最有力的聲明，試圖以和平姿態降低歐洲各國的恐慌，並重申收購格陵蘭是為了全球防禦，而非單純的領土擴張。

美國總統川普表示，「我們想要一塊冰來保護世界，但他們不肯給，我們絕不會要求別的，這可能是我發表過最有力的聲明，因為大家都以為我會動用武力，但我不需要動用武力，我不想動武，我不會動武。」

雖然因為專機空軍一號出問題，折返華府更換飛機再出發，比原定計畫晚約2小時才抵達，但川普的演說只延遲幾分鐘就開始。在場邊外交方面，川普與北約秘書長呂特舉行「富有成效」的會談。川普隨後在社群媒體宣布，雙方已就格陵蘭及整體北極地區的未來，接近達成協議框架。美方將暫停原定2月1日生效，對歐8國家徵10％關稅的計畫。

除了北極議題，川普還聚焦俄烏戰爭與委內瑞拉局勢；他批評過去美國在海外投入數兆美元卻一無所獲，並強調目前的首要任務是停止殺戮。

美國總統川普說：「我正在和蒲亭總統交涉，我相信他想達成協議；我也在和澤倫斯基總統交涉，我認為他也希望達成協議，我今天會見他，他可能就在現場，但他們必須停止這場戰爭，因為太多人因此喪命。」

除了斡旋國際地緣政治，川普也在演說中大篇幅暢談美國國內經濟與能源議題；他試圖利用達沃斯舞台，向全球展示「美國優先」路線的治理成績，並將在北極與東歐取得的外交談判籌碼，轉化為鞏固國內支持度的政治資產。

