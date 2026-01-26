與北約達成格陵蘭協議 川普不動武不加關稅

格陵蘭民眾17號冒著嚴寒，在首府努克示威，從市中心遊行到美國領事館，反對川普併吞。

劍指格陵蘭 川嗆對歐洲8國課10%關稅

元月3號川普抓了委內瑞拉總統馬杜洛，第二天馬上瞄準格陵蘭。

16號川普在社群媒體上說，2月1號起，丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、法、德、英、荷等八國輸美產品，要再加徵10%關稅，6月起額外關稅還要加到25%，直到美國買下格陵蘭為止。

奪取格陵蘭態度軟化 美與北約同意框架協議

美歐新一輪的貿易戰將起，19跟20號歐股跟美股大跌，21號亞洲股市也挫低，美元走弱，美債殖利率再飆，21號川普在達沃斯的演說立場軟化。

川普跟北約秘書長呂特談完之後，宣布取消對歐洲八國加徵的關稅，川普還表示他無意動武，美國跟北約還同意協商格陵蘭框架協議。

