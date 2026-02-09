與南港里長座談 蔣允加速機關都更

台北市長蔣萬安（後排右三）9日主持「南港區與里長有約」座談會，表示南港已從早期工業黑鄉，逐步蛻變為兼具產業、商業與生活機能的活力新城。（徐佑昇攝）

台北市南港近年產業發展快速，但南港車站「第一排」公有地建築，包括南港行政中心、南港高工、北市圖書館南港分館、消防局等建築屋齡老舊，當地里長盼市府將公家建物沿南港路一段北側的閒置空間納入市政儲備用地，並與新南港行政中心都更案整體規畫，優化都市發展。市長蔣萬安表達認同，並裁示列管2個月，由北市都發局主責促進南港整體發展。

蔣萬安昨主持南港區與里長有約座談會，南港里長李志錦感謝蔣在民國112、114年對惠民街新南港多功能行政大樓案做出裁示並核定，未來將會是東區門戶計畫的一劑「強心針」。

不過，李志錦指出，南港高工校舍已被鑑定為海砂屋，改建刻不容緩，在僑泰興段的空中連通道建設停滯，造成人行路網斷裂，居民通行不便，南港發展不能只做一半，他希望市府能整體規畫行政大樓周遭5塊公有基地街廓，一次性解決南港高工校舍安全、交通斷點、空間活化等3大困境，真正點亮南港車站周邊區域。

李志錦表示，基地2的消防分隊將變成大隊，出口應改設在南港路，以提高救災效率；基地3、4興建南港高工複合式教學大樓，低層應作為圖書館或活動中心，高層供校舍使用，以實現社區與校園共融；基地5作為行政中心回饋空間，可規畫地下停車場，串連南港人行網路。

都發局長簡瑟芳回應，南港打造三鐵共構後，包括南興公園、南港行政中心等周邊機關用地，應要有一個領頭羊角色，透過都市更新再開發帶動周邊發展，目前發展都是比較偏向兩側的大型工業區都更開發，除公家用地，市府期望中華電信能一起整合開發，讓整體區域、街廓導入TOD（大眾運輸導向型發展）。

蔣萬安認可李志錦提案，裁示都發局主責列管2個月，邀集北市教育局、消防局討論，市府會讓南港變得不一樣。

此外，中研里四分河濱公園先前每逢大雨就會積淹水，當地里長謝志勇盼北市公園處重新設計排水系統，公園處說明已完成設計，預計6月底完工。

謝志勇得知後稱讚蔣萬安顏值好，加上格局、能力、形象，將來不可限量，還說「我的嘴可以祝人生子」，蔣萬安連忙以台語回「我就驚」，讓現場里長笑開懷。