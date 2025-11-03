與南鯤鯓王爺大戰！大孝成神囝仔公萬善爺傳奇

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

在台南麻豆一帶，有位被親切稱為「囝仔公」的神祇——萬善爺。祂並非天生神明，而是一位以孝行感動天地、後得道成神的牧童，甚至還與南鯤鯓王爺大戰過？

麻豆萬善爺金尊。（圖／寶島神很大）

相傳萬善爺早年是麻豆地區一名年幼牧童，雖家境清貧，卻勤奮孝順、樂於助人。英年早逝後，鄉人感念其德行，將祂葬於南鯤鯓一帶的風水寶地。沒想到此地靈氣充沛，牧童魂魄因善念深厚、福緣俱足，漸得天地感應，最終得道成神。人們尊稱祂為「萬善爺」，寓意眾善歸一、德行圓滿。

相傳萬善爺生前是麻豆地區的牧童，心地純良、孝順可敬。（圖／寶島神很大）

清朝年間，五府千歲南巡，尋覓建廟寶地，恰好看上南鯤鯓這片靈地；然而此地早已是萬善爺的歸所，於是展開一場「神力爭地」。傳說當夜天搖地動、雷鳴電閃，神界交鋒震撼人心。最後觀音佛祖現身調停，促成和解——五府千歲建大廟（南鯤鯓代天府），萬善爺建小廟（萬善堂），並立下協約：「凡參拜代天府者，亦須至萬善堂參香」，從此香火共榮、神緣並盛。

五府千歲神威顯赫，與萬善爺締下「共香共榮」的信仰之約。（圖／寶島神很大）

南鯤鯓代天府是全台規模最大的王爺廟，而就在其旁的萬善堂，雖規模不大，卻香煙不絕。信徒至今仍遵循古約，先拜王爺、再敬囝仔公，祈求萬善爺庇佑家宅安寧、冥陽兩利。

信眾至今仍依古約，先拜五府千歲，再到萬善堂參香。（圖／寶島神很大）

許多在地長輩笑說：「拜大廟敬王爺，拜小廟敬人情。」這句話，道盡萬善爺信仰的核心——祂雖出身牧童，卻以善心與孝行成神，提醒世人積善成德，平凡亦能化聖。

