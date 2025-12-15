與友人旅日回國抱怨這點「很雷」！網批「真的噁」 林氏璧提醒學這招

有網友在Threads抱怨，覺得朋友帶他在日本旅遊吃遍連鎖餐廳「很雷」。圖／翻攝自Pixabay

出國旅遊找對伴很重要！有網友在Threads抱怨，表示和友人在日本5天4夜的旅行變成「他的懷舊之旅」，回味他過去住日本時吃過的「連鎖餐廳」，抱怨幾乎都以他為主，不禁在網路發問「你下次還會跟他一起出國嗎？」網友見狀後，紛紛不挺！「日本自助旅遊中毒者」林氏璧不禁對此表示，好的旅伴帶你上天堂，適當的放生對彼此都好。

有網友近日在Threads發文提問「你們會覺得這種旅伴很雷嗎？」他表示，找了一個以前住過日本的朋友出國，卻沒想這趟日本5天4夜的旅程變成他的懷舊之旅，吃遍松屋、餃子王將、吉野家等連鎖餐廳，抱怨幾乎都以他為主，發文詢問網友「下次還會跟他一起出國嗎？」

廣告 廣告

Threads網友看到貼文後紛紛不挺，有人留言認為原PO比較雷，表示「你也可以表達意見或是分開吃，既然你沒有反對就是以對方為主，結果私下抱怨，這種朋友真的噁，表面笑笑背地裡公審自己朋友」；有網友懷疑原PO是不是那種行前說「都OK，我都配合」，結果到當地就「一直抱怨」，認為他沒參與規劃行程真的沒資格檢討別人欸；有網友也不解原PO的抱怨，直言「分開吃不就好了？ 為何一定要以他為主」。

粉專「日本自助旅遊中毒者」林氏璧對此也在臉書回應，表示「好的旅伴帶你上天堂，適當的放生對彼此都好」。他首先提問，是原PO放棄排行程權利嗎？指出友人並不是你的導遊，如果出國前沒有提出意見，只想偷懶跟著別人的行程，不解「現在到底在抱怨什麼」？

其次，林氏璧表示，友人安排的這些餐廳是非常受日本人歡迎的連鎖店，雖然台灣有分店，但味道和日本還是不一樣。不過，他也能理解不是每個人都喜歡這樣的安排，但又不解原PO應該有自己的想法，卻又不和對方溝通反應，或是自己做功課分開行動去吃就好，指出原PO如果都沒有和對方表達，卻回來影射對方很雷，「這樣導遊很可憐耶」。

林氏璧進一步表示，自助旅行最棒的地方在於，每個人可以自由安排自己喜歡的行程，如果以對方為主又這麼不開心，「你下次就別跟他的團就是了」。林氏璧最後說，好的旅伴難尋，不會放生的話2個人的可以吵翻，學會適當的放生技巧，各逛各的，就算一群人去，大家仍可以玩得很開心。



回到原文

更多鏡報報導

狗狗被電扶梯夾死！飼主蹲地痛哭頻頻擦淚 一票網看完怒了：垃圾主人

梅西印度行「快閃22分鐘」！球迷花大錢買票看嘸人 砸爛座椅、燒沙發衝場內抗議

11歲少女遭養母虐待「活活餓死」！警察送木板稱「可以打小孩」下場曝光