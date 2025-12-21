與友人糾紛情緒不穩 高雄男涉人行道燒雜物送辦

（中央社記者張已亷高雄21日電）陳姓男子因與友人發生糾紛致情緒不穩，今天下午涉嫌在高雄鼓山區人行道燃燒雜物，經警消到場協處，依公共危險罪嫌移送；另發現陳男攜帶1把柴刀，依違反社維法函送。

高雄市警察局鼓山分局員警說明，49歲陳男下午3時30分許被人發現在壽山街人行道燃燒雜物，經警消人員到場制止，火勢受控制未蔓延；另外，陳男騎乘的機車踏板上，還載有1把柴刀。

警方表示，陳男在人行道上燃燒雜物致影響交通安全行為，依涉犯公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦並建請羈押；至於陳男無故攜帶刀械行為，已違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，可處3天以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，依法函請高雄地方法院簡易庭裁定。

警方提醒，民眾切勿在道路旁隨意焚燒雜物，以免危害公眾交通安全，而無故攜帶危險器械威脅公眾安全恐觸法；警方將加強巡邏查緝，以維護治安。（編輯：陳仁華）1141221