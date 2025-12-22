與友反目縱火洩憤 高雄男持利器折返嗆警遭壓制

高雄市 / 綜合報導

高雄市一名49歲的陳姓男子，因為和友人發生糾紛情緒不穩，先在鼓山區壽山街燃燒雜物後離去，警消獲報到場後，他又騎車返回現場，一行人看到他機車踏板竟有利器，不敢大意，趁他不注意時，噴辣椒水壓制，場面才順利控制，目前被警方依公共危險罪移送偵辦。

警消人員VS.陳姓男子說：「刀子放下，刀子放下來。」員警到場看到男子持利器，隨即大聲喝斥，接著噴灑辣椒水，警消人員VS.陳姓男子說：「(用水，用水給我)，麻煩你配合一下，手來啦，(好了嗎)，手來啦。」

場面瞬間被控制住，但男子痛得倒在地上，大吼大叫，消防隊讓他沖洗，緩和一下，原來稍早前，現場消防隊員說：「感覺怪怪的這樣子，然後他愈騎愈靠近。」男子機車踏板有一把超長利器，警消擔心會有安全疑慮，趁他不注意時噴灑辣椒水，將人制伏。

高雄市消防局第二救災救護大隊鼓山分隊小隊長楊家昌說：「機車腳踏墊有一把刀，然後情緒比較激動，作勢，作勢想要攻擊人。」目擊民眾說：「跟人有衝突吧，(縱火)這樣很危險。」

49歲的陳姓男子，昨（21）日下午和友人發生糾紛，先在鼓山區壽山街焚燒雜物逃逸，警消獲報後到場，只見這名男子又騎車返回，因為情緒激動做出脫序行徑，遭警方逮捕。

高雄市警鼓山分局新濱派出所所長蔡宗宏說：「依涉嫌公共危險罪，移送高雄地檢署偵辦，另陳男無故攜帶刀械之行為，已違反社會秩序維護法。」縱火燒物品又持利器趴趴走，引起居民恐慌，現在男子也被依公共危險罪移送偵辦。

