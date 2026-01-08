與台北並列第一級 陳瑩：台東被新版財劃法懲罰了

立法委員陳瑩。翻攝自臉書



中央昨（1/7）公布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」，其中台東縣財力級次大幅上升，與台北市並列第一級。對此，民進黨立委陳瑩今（1/8）日指出，這就是依照國民黨所提版本的《財政收支劃分法》計算，讓台東縣在制度上被視為與台北市「一樣有錢」，應盡速審議行政院所提的新版財劃法。

陳瑩表示，縣長饒慶鈴說「這幾年縣府團隊努力還清欠債卻要被懲罰」，儘管在她任內台東縣政府確實嚴守財政紀律、持續還債，但過去多年財力級次始終維持在第五級，這個說法誤導民眾，顯然不是此次級次突然上升的主因。

陳瑩直言，台東實際上被新版財劃法「懲罰」了，過去饒慶鈴能多次獲得五星級縣長評價，關鍵在於中央補助款能夠支持地方在教育、交通、醫療與農業等面向的建設與服務；即便台東多了100多億規模，要怎麼和台北市每年一千億元的統籌稅款相比？若因財力級次上調而導致中央補助減少，原本就與台北市存在巨大財政落差的台東，恐成為財劃法錯誤修法的最大受害者。

陳瑩強調，目前行政院已提出更兼顧區域均衡發展的新版本財劃法，呼籲立法院應儘速啟動審查程序，避免制度持續對偏鄉縣市造成不利影響。

她也表示，未來將持續在中央為台東發聲，全力爭取重新檢討台東的財力級次計算方式，確保中央補助款能夠穩定到位，「守護台東的發展，我們絕不退讓」。

