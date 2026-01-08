即時中心／綜合報導

美國國務院日前批准對台軍售計畫，包括M109A7自走砲、拖式飛彈、標槍飛彈及無人機系統，總額高達111億美元（約新台幣3,500億元），為史上最大規模對台軍售；中國方面迅速對相關的20家美國國防企業及10名高階主管實施制裁。對此，與台灣中科院合作無人機項目的Anduril（安杜里爾）創辦人拉奇（Palmer Luckey）表示，他將這項禁令視為一種榮譽勳章，「這是我非常、非常自豪能獲得的一個獎項。」

拉奇是10名遭到制裁、被禁止入境中國或在中國經商的高管之一，其公司在華資產也已被凍結。他在週三（7日）於拉斯維加斯舉行的2026年消費電子展（CES）上接受福斯財經網（FOX Business）的訪問時提到，認為中國對他的個人制裁遲早會發生。

「事實上，我的公司Anduril已經被中國制裁多年了」，拉奇提到，「但最終能被個人制裁，被告知我在中國的所有資產將被沒收，且無法再進入中國或任何被他們管理的領土，其實我對此感到非常自豪。」

中國外交部在12月的制裁聲明中，警告美國不要採取「武裝台灣的危險舉動」。該聲明表示，「我們再次強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係中絕不可逾越的第一條紅線。任何參與對台軍售的企業或個人，都必將為其錯誤行為付出代價。」

拉奇認為，美國已經意識到，在面對中國對台灣及其他地區的侵略行為時，不能再採取「一切照舊」的態度。他強調，「我們需要加速將台灣轉變為一隻渾身帶刺的『豪豬』，讓任何人都既不想踩到，也不想吞下。」

當被問到目前Anduril正向台灣出售哪些武器時，拉奇表示，這當中包括各式各樣的陸、空及海上防禦系統。他也補充，Anduril產品的多數設計是針對中國，而非委內瑞拉。「我想這就是為什麼你在委內瑞拉看不到太多Anduril的產品。但如果有人真的要與中國進行正面交鋒，你將會看到大量的Anduril裝備參與其中。」

原文出處：快新聞／與台合作無人機遭中國制裁！安杜里爾創辦人稱「榮譽勳章」：感到非常自豪

