與台復交有望？傳賴清德將出訪宏都拉斯「過境美國」 總統府發聲了

即時中心／顏一軒報導

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述知情人士的說法稱，總統賴清德有意出席「立場親台」宏都拉斯候任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）1月27日的就職大典，中國除關注台宏關係走向外，同時也密切留意川普政府是否同意賴總統過境美國。對此，總統府回應，元首出訪若有確定，會依循慣例在適當時機向國人說明。





據報導，北京當局新的戰略盤算將在本月稍晚面臨首次重大考驗，知情人士透露，台灣總統賴清德已表態有意出席宏都拉斯候任總統阿斯夫拉的就職典禮；一名台灣的外交部發言人去（2025）年12月表示，我國願在不設任何前提條件下，與包含宏都拉斯在內的所有國家進行接觸。

報導又稱，北京當局正密切關注，川普政府是否會允許賴清德在前往中美洲途中過境美國（這項禮遇去年曾被拒絕）。

對此，總統府發言人郭雅慧指出，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

快新聞／傳賴清德將出訪宏都拉斯、過境美國 總統府發聲了

總統府發言人郭雅慧。（資料照／總統府提供）





