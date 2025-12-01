與台復交有望？宏都拉斯總統大選開票 親台派得票率4成暫領先

宏都拉斯總統大選昨進行投票，最新初步計票結果顯示，在已點算的34%選票中，由美國總統川普力挺的保守派國民黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以41%得票率暫時領先。

《路透社》報導，阿斯夫拉現年67歲，曾任首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長。最新資料顯示，自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）以約39%得票率緊追其後，執政黨自由重奪（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）取得20%，暫居第三。

本次選舉除選出新任總統外，也同時改選國會128席議員、數百名市長及上千名公職人員，贏得「相對多數」者將於2026年至2030年間領導國家。然而，選情高度緊繃，三名主要候選人在選前互指對方可能「選舉舞弊」。據報導，蒙卡達甚至暗示，若最終結果不利於她，「她可能不會承認官方開票結果」。

至於選前川普（Donald Trump）透過多篇社群貼文大力支持阿斯夫拉，甚至點名此選舉攸關美國在中美洲的利益。川普表示，阿斯夫拉是他能合作的對象，可共同打擊毒品走私，「如果他沒贏，美國不會再把錢浪費在宏都拉斯身上。」

宏都拉斯這次大選受各界密切關注，在野的國家黨和自由黨候選人雙雙表示，倘若勝選可能恢復與台灣的外交關係。

