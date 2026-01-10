與台斷交後白蝦出口慘淡 宏媒：中國買超少

▲宏都拉斯與台灣斷交，轉向跟中國建交後，白蝦產業出口量顯著下跌，只得積極開拓其他市場。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

[NOWnews今日新聞] 宏都拉斯2023年與台灣斷交後，重要出口產業-白蝦受到不小的打擊，當地媒體不只一次引述宏國水產養殖協會（Andah）統計，指出白蝦出口量明顯下滑，許多養殖場被迫關門大吉。近期Andah披露宏國2025年的白蝦出口數據，雖然比起2024年時已有成長，但仍不及與台灣斷交前（2023年）的數量。

綜合《La Prensa》等宏國媒體報導，Andah的報告顯示，2025年，宏都拉斯的白蝦出口量為6891.5萬磅，高於2024年的6368萬磅，增長幅度約為8.2%，但少於2023年的7860.3萬磅；金額部分，2025年出口為2.61億美元，雖年增14%，但仍略低於2023年的2.65億美元。

Andah執行長阿馬多（Javier Amador）指出，台灣直到2023年，一直是宏國白蝦的最大買家，現任宏都拉斯政府於2023年與台灣斷交、轉與中國正式建交後，對中國的白蝦出口量微乎其微。去年，中國採購量僅75.3萬磅，價值239.8萬美元；反觀已經斷交的台灣，仍跟宏都拉斯買了619.3萬磅的白蝦，金額為1691.9萬美元，是中國的好幾倍，也是宏國白蝦的第3大出口國。

Andah也說明2025年宏國白蝦出口改善的原因，不是因為中國多買，而是向歐盟（EU）的銷售額增加了，去年宏國對歐盟白蝦出口量為2632.8萬磅、金額達1.23億美元。此外，對墨西哥的出口也出現反彈，2025年來到2619.3萬磅，金額增至8370.7萬美元。該協會並透露，預計今年開始拓展韓國市場，尋求新的出口機會。

隨著宏國政壇變天，友台派的阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得總統大選，外界關注台宏是否將復交，宏國產業界同樣高度關切。

原文連結：

Exportaciones de camarón hondureño crecieron en 2025, pero aún lejos de 2023

Exportación de camarón crece 8.22% y genera $261 millones a Honduras

