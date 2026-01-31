與台灣供應鏈深度綁定的OpenAI到底行不行？黃仁勳：輝達將參與募資 金額或創史上最高

OpenAI與台灣供應鏈關係緊密，鴻海、廣達、緯創、台達電、神達等台廠都直接或間接參與其AI基礎建設供應，OpenAI一舉一牽動台灣業者商機，但外電近期傳出輝達執行長黃仁勳對OpenAI營運缺乏紀律、面對Google與Anthropic競爭感到擔憂，引發市場關注。黃仁勳親自駁斥報導為「胡說」，強調他高度信任OpenAI，並透露輝達即將參與的這一輪募資，可能是輝達史上最大投資案。

OpenAI與台灣供應鏈關係緊密，鴻海在幾個月前便與OpenAI簽訂合作協議，雙方將共同設計、由鴻海為其打造下一世代伺服器與所需的散熱、電力供應等產品，而OpenAI所需AI基礎建設供應商戴爾、甲骨文，前者向緯創、鴻海等採購大量的AI伺服器，後者也與鴻海、廣達、神達等有合作關係，更不用說，台灣新的電源護國神山台達電，一直都是OpenAI伺服器用電源供應商，OpenAI一舉一動都會牽動到台灣供應鏈。

然而在主要的AI業者中，OpenAI也是被公認燒錢燒最兇、生態系淘金力遠不如Google與微軟、財務狀況最不理想者。OpenAI為了籌措更多資金，2025年9月輝達與OpenAI共同宣布，輝達將投資OpenAI高達千億美元，OpenAI除了積極募資之外，外界也傳出OpenAI力拼2026年第四季股票掛牌上市。

不過，外電卻傳出黃仁勳對OpenAI心存疑慮、批評OpenAI的運作「缺乏紀律」，也對OpenAI面對Google和Anthropic的強烈競爭感到憂慮，而且當初輝達與OpenAI簽訂的千億美元投資合作備忘錄，到現在都沒什麼進展，連初步協議都沒有完成。

對此黃仁勳在兆元宴會後表示，報導內容都是「胡說八道（non sense）」、他說他非常相信OpenAI，並認為OpenAI是這個時代最重要的公司之一，而且他非常喜歡跟OpenAI執行長Sam Altman一起工作，他也透露，輝達還沒有按照先前說的投資OpenAI，是因為OpenAI這一輪募資還在進行中，輝達一定會參與這一輪的募資，更有可能是輝達有史以來最大的投資案，不過金額不會到1億美元這麼高。



