與台積電溝通美專利訴訟案 經長：我們非常有信心

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（中央社記者謝怡璇台北12日電）外媒報導，台積電捲入美國專利侵權訴訟風波，經濟部長龔明鑫今天強調，在遵守專利規定方面，經濟部對台灣企業非常有信心，而且在與台積電溝通完後，「我們更有信心」。

經濟部今天召開經濟及產業發展諮詢會115年第1次大會，由經濟部長龔明鑫主持，並由全國工業總會榮譽理事長許勝雄、台灣電機電子工業同業公會理事長劉揚偉擔任共同召集人。

針對昨天傳出全球晶圓代工龍頭台積電捲入美國專利侵權訴訟一事，龔明鑫會後受訪表示，經濟部有與台積電聯絡，台積電的說法為在訴訟當中，不便對個案發言。但龔明鑫強調，在遵守專利規定方面，經濟部對台灣企業非常有信心，在與台積電溝通完後，「我們更有信心」。

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美國媒體Axios獨家取得的資訊指出，共和黨籍的眾議員辛克（Ryan Zinke）、參議員希伊（Tim Sheehy）、馬歇爾（Roger Marshall）與莫雷諾（Bernie Moreno）在5月22日的信函中，告訴ITC主席卡佩爾（Amy Karpel），委員會應禁止進口經認定侵犯美國專利的外國製晶片。行政法法官預計本月做出初步裁定，委員會可能在10月做出最終決定。

外電昨天報導後，經濟部隨即發出聲明強調，台灣半導體業者長期重視智財權，於全球各主要營運據點均依法合規經營，此案屬企業間專利權爭議，及美國相關法制程序現階段仍在審理中，政府尊重相關程序。（編輯：林淑媛）1150612