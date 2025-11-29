與台邦交受矚目！聖文森時隔24年變天 保守派新總理傅萊德就職

2025年11月28日，聖文森格瑞那丁新任總理傅萊德宣誓就職。取自臉書＠GodwinFridayMP



我國友邦「聖文森及格瑞那丁」週四（11/27）舉行國會大選，保守派在野黨「新民主黨」（NDP）壓倒性獲勝，黨魁傅萊德週五（11/28）就任總理，接替已執政24年的現任總理龔薩福。新民主黨過去曾主張與中國建交，但這次在競選宣言中並未提及相關立場。

傅萊德（Godwin Friday）在週五下午宣誓就職。我外交部當天稍早表示，駐聖文森大使范惠君已於第一時間代表政府與人民，向傅萊德及國會議員當選人表達誠摯祝賀。

外交部表示，本次聖國國會大選過程和平順利，聖國人民透過公開、透明與平和的民主機制完成投票，展現守護民主的堅定信念與成熟穩健的政治文化。

外交部指出，台灣與聖文森國共享民主、自由、人權等普世價值，建交44年以來邦誼篤睦，各項雙邊合作計畫成效斐然，涵蓋農業、糧食安全、基礎建設、醫療衛生、資通訊科技及婦女賦權等領域，深獲聖國各界肯定。我國政府將在「總合外交」下持續與聖國攜手推進多項「榮邦計畫」，在既有堅實基礎上加強合作，深化共榮互惠的夥伴關係，共同促進民生福祉與永續發展。

路透社報導，週五公布的官方數據顯示，新民主黨（New Democratic Party）贏得國會15個改選席次中的14席，終結了「聯合勞工黨」（ULP）的長期執政。

聖文森現任總理龔薩福（Ralph Gonsalves）是全球任期最長的民選領導人之一，在這次選舉中爭取前所未見的第六個五年任期。他自1994年起擔任國會議員，在這次選舉中成為統一勞工黨唯一仍保住席位的議員。官方數據顯示，投票率為62%。

聖文森鄰國、同為我國友邦的聖露西亞前總理查士納（Allen Chastanet）向傅萊德致賀，表示「恭喜我的兄弟」。隸屬保守派反對黨查士納也準備參加週一（12/1）的公職選舉，他說：「黃色是密碼。」

包括聖文森的新民主黨、聖露西亞「聯合工人黨」（UWP）、千里達與托巴哥的聯合民族大會（UNC）等保守派政黨，支持者均以黃色為象徵色。UNC黨魁已於今年五月成功連任。

聖文森位於加勒比海，該區域1990年代末興起左派執政的「粉紅浪潮」，龔薩福政府是這波浪潮中維持最久的政權之一。

龔薩福未立即對選舉結果發表評論。他先前曾表示，將前往聖露西亞支持現任總理皮耶（Philip Pierre）。

牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）則在社群媒體讚揚龔薩福「長久以來鞠躬盡瘁的服務」，並肯定他推動加勒比地區一體化的努力。霍尼斯也祝賀傅萊德，稱牙買加珍視與聖文森的友誼，並稱讚其「和平與民主的選舉過程」。

這次大選舉行之際，美國正加強其在加勒比海的軍事部署，宣稱目的是打擊委內瑞拉周邊的毒品走私。多明尼加共和國及千里達均已允許美國軍艦停靠。

