與台電交流能源轉型 丹麥駐台處長：台灣需建立「合理反映成本」的電價機制

丹麥商務辦事處今（2）日舉辦媒體茶敘，邀請丹麥國家輸電系統營運商Energinet總監Peter Markussen訪台。台灣副總經理吳進忠在會中分享台電在能源轉型過程中確保電力可靠性的寶貴經驗。

面對再生能源佔比提升帶來的挑戰，台丹雙方透過深入對話，聚焦於「開放市場」、「部門耦合」及「數位化監管」等策略，致力於在達成淨零目標的同時，確保供電穩定與能源安全。

丹麥商務辦事處表示，因應離岸風電與電網整合的挑戰，更應要以地熱部署與水力升級，強化台灣能源韌性的具體策略，並探討以綠色燃料支持電網穩定的未來可能性。這顯示丹麥對台灣的貢獻已從單純的再生能源建置，深化至電網系統操作與多元能源調度的全面技術交流。

丹麥商務辦事處指出，丹麥是台灣離岸風電最大投資國，更是台灣能源轉型最堅定的夥伴。包括沃旭能源（Ørsted）、哥本哈根基礎建設基金（CIP）及Vestas在內的丹麥業者，已貢獻超過一半的台灣離岸風電裝置容量。根據統計，丹麥於2022年成為台灣最大外資投資國，而依據今年（2025）目前的數據顯示，丹麥有望再次蟬聯此一殊榮。

在這次的會議中，也提到「能源三難困境」，包含兼顧能源轉型、能源可負擔性與供電安全等議題，併給出建立開放市場、推動部門耦合、數位化提升監管效率等解方。

丹麥商務辦事處處長畢尚德（Peter Sand）說，丹麥全力支持台灣持續建置再生能源，同時也呼籲建立「合理反映發電成本」的電價機制，以促進市場健康發展。

畢尚德強調，丹麥脫碳聯盟成員包括Ørsted、CIP、Vestas、Everllence與COWI等企業，將持續引進先進技術。除了深耕離岸風電，更將貢獻地熱開發、碳捕捉利用與封存（CCUS）及多元綠能轉換（Power-to-X）等領域的經驗，協助台灣提升整體能源韌性，共同兌現2050淨零轉型的承諾。

