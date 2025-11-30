與台44年邦誼恐生變？聖文森「親中政黨勝選」 外交部：續推榮邦計畫
台灣友邦「聖文森」近期舉行國會大選，由新民主黨宣布勝選，進行政黨輪替，只是新民主黨過去主張和台斷交、向中靠攏，也讓外界擔憂兩國邦誼是否亮起紅燈；不過在歐洲部分，近期中華文化總會在芬蘭舉行音樂節，我國駐芬蘭代表林昶佐再度率領閃靈樂團開唱，還大秀結實身材。
林昶佐率閃靈開唱 「金屬外交」炸裂芬蘭舞台
中華文化總會27日在芬蘭赫爾辛基舉辦以金屬樂為主題的音樂節，也是林昶佐成為我國駐芬蘭代表後，再度粉墨登場，他直接用芬蘭語打招呼，率領閃靈樂團炸裂芬蘭舞台演出，之後更脫掉上衣，大秀結實身材，引發國內外討論。
林昶佐率領閃靈樂團炸裂芬蘭舞台。圖／台視新聞
有網友讚嘆，「沒人跟我說當大使要這麼硬」，還有人笑稱，「可以這麼帥的打招呼嗎」？另外也有民眾表示，這應該是全世界第一位真正的駐外搖滾大使。
網讚林昶佐「金屬外交」。圖／台視新聞
聖文森親中政黨勝選 外交部：續推榮邦計畫
台芬首度進行「金屬外交」，只是北美洲的外交狀況令外界擔憂。去年就職大典隔一天，總統賴清德才會晤由友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福伉儷率領的訪問團，沒想到今年聖文森及格瑞那丁國會大選，由新民主黨擊敗聯合勞工黨，結束龔薩福長達24年的執政，聖文森變天，過去新民主黨主張和台斷交、向中靠攏，外界擔憂我國將有新一波外交困境。
國立政治大學外交學系教授黃奎博指出，從拉美國家的過去經驗來看，選前說的跟選後做的不一定會一致，譬如說中國會不會花大錢把這個國家買走，或是美國會不會強力介入，希望這個拉美國家不要跟中共建交，第三個還有就是勝選跟中華民國政府官員之間的關係又是如何。
外交部發言人蕭光偉則說，台灣與聖文森國建交44年以來，邦誼篤睦，我國將在總合外交下，持續與聖國攜手推進多項榮邦計畫，深化共榮互惠的夥伴關係。面對國際局勢變動，我國將持續以穩健方式，鞏固、拓展外交關係。
台北／黃子庭、黃偉財 責任編輯／張碧珊
