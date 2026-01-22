與史匹柏、諾蘭齊名：李安獲頒ACE金艾迪年度電影人獎

李安再獲影壇重量級獎項，獲頒美國電影剪輯協會「ACE金艾迪年度電影人獎」，加入史蒂芬·史匹柏、馬丁·史柯西斯等名導行列。

國際知名導演李安，再度獲得影壇重量級肯定。美國電影剪輯協會（American Cinema Editors，ACE）於本週宣布，將在下月舉行的第76屆ACE Eddie Awards頒獎典禮上，頒發含金量極高的「ACE金艾迪年度電影人獎」（ACE Golden Eddie Filmmaker of the Year Award）給這位有「台灣之光」美譽的電影大師。

美國電影剪輯協會主席莎賓娜普里斯科（Sabrina Plisco, ACE）在聲明中表達了對李安的崇高敬意。她表示，李安導演逾30年來對人類最深層情感的探索，持續激發全球對電影的熱情。她盛讚李安的創作廣度無與倫比，從《斷背山》（Brokeback Mountain）細膩且突破界限的浪漫，到《臥虎藏龍》（Crouching Tiger, Hidden Dragon）與《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）的史詩格局，甚至早期的《綠巨人浩克》（Hulk），都展現了他對電影語言的卓越掌握。

李安憑藉其深厚的文化底蘊與獨特的敘事手法，曾兩度摘下奧斯卡最佳導演獎，並以《臥虎藏龍》將華語武俠電影帶上全球舞台。他將加入史蒂芬·史匹柏（Steven Spielberg）、馬丁·史柯西斯（Martin Scorsese）、克里斯多福·諾蘭（Christopher Nolan）和昆汀·塔倫提諾（Quentin Tarantino）等頂尖電影人的行列，成為「年度電影人獎」的得主。

第76屆ACE Eddie Awards預計於2026年2月27日在加州大學洛杉磯分校（UCLA）的羅伊斯音樂廳舉行，屆時也將宣布14個類別的年度最佳剪輯獎項得主。

