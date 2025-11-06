與同居人吵架！ 男挑釁把刀插門上嗆警 2警壓制慘掛彩

一名男子跟同居人吵架，沒想到直接拿出長刀揮舞，員警到場時他情緒激動，還挑釁的把刀插在門板上（圖／翻攝社會事影音）

高雄前鎮有一名男子跟同居人吵架，沒想到直接拿出長刀揮舞，員警到場時他情緒激動，對員警咆哮嗆警開槍，還挑釁的把刀插在門板上，警方找到機會把他壓制，但過程中還是被誤傷，造成2員警掛彩。

一名男子跟同居人吵架，沒想到直接拿出長刀揮舞，員警到場時他情緒激動，還挑釁的把刀插在門板上（圖／翻攝社會事影音）

這起危險事件發生在高雄前鎮，8月24日當天，27歲莊姓女子與30歲洪姓男子因小事爭吵，洪男突然情緒失控，拿出長刀揮舞，嚇得同居女友躲在一旁瑟瑟發抖，女方只好緊急報警求助。

當警察抵達現場時，洪男看見員警立刻變得更加暴躁，他手持長刀不斷揮舞，完全不讓員警靠近。他對員警大聲咆哮：「你要做什麼，你敢走進來你試試看」，還威脅警方後退，甚至挑釁地將長刀直接插在門板上，場面一度十分緊張。

廣告 廣告

一看到警察，男子瞬間暴走，不讓員警靠近他半步，但男子手上拿著長刀不斷揮舞（圖／翻攝社會事影音）

面對如此危險情況，警方保持冷靜，尋找適當時機進行制伏。然而洪男力氣不小，不斷反抗，雙方在地上激烈拉扯，女警也加入協助壓制。在這過程中，兩名員警的手部和臉部都受到擦挫傷，所幸最終成功制伏洪男，避免了更嚴重的傷害事件發生。

前鎮分局偵查隊副隊長林鈺燕表示，全案依違反刑法第135條妨害公務、第305條恐嚇罪，調查後已移請高雄地方檢察署偵辦。此外，由於事件涉及同居關係的暴力行為，案件也將通報家暴相關單位進行後續處理。

當男子稍有分心時，一名員警立即從背後撲上，試圖將他壓制，但過程中還是被誤傷，造成2員警掛彩（圖／翻攝社會事影音）

這起原本只是小口角的爭執，因洪男拿刀威脅而演變成嚴重的暴力事件，最終被依現行犯逮捕。雖然兩名執勤員警為保護民眾安全而受傷，但他們的專業應對成功阻止了洪男可能造成的更嚴重傷害。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

花蓮男酒駕還嘴硬「沒喝」！追逐1公里遭上銬酒測值1.08

誰給的勇氣！男當街襲警 遭過肩摔制伏

酒駕心虛拒檢！林口男駕車衝撞警察 店家合力壓制上銬

開車等紅燈睡著 男遭警叫醒嚇壞「撞警車」酒測0.57

