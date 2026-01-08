與吳乃仁共餐涉違失懲戒 檢察官致歉稱連累同事

（中央社記者劉世怡台北8日電）北檢徐姓檢察官與民進黨派系大老吳乃仁等人共餐，涉有違失，損害廉潔形象情節重大，移送懲戒法院。法院今天開庭，徐男稱連累無辜同事等人深感抱歉。法官庭末諭知23日宣判。

徐男庭訊時表示，依據公務員廉政倫理規範，市價不超過新台幣3000元的飲宴屬正常社交，此規定自民國97年訂定至今，已不符現今物價水準，認為有修法必要，例如參加婚宴就可能超過3000元。

徐男表示，已自我檢討，本案造成多項困擾，深感抱歉，連累無辜同事及相關人，也對法務部感到抱歉，但他去研究相關規範，發現飲宴的金額標準有調整必要，希望藉由他的案件去討論3000元規定是否妥適以及有無例外的適用。

他說，他在公職上盡心盡力，為柔性司法付出，當天飯局討論環境保育等議題，是他個人公職外，致力推動的目標，還因此設立3個youtube頻道，強調要好好守護地球，希望合議庭參酌他的答辯書，予以判決。

法務部代表則說，徐男稱是回請仲介業者才參加餐敘，但是法務部認為，他早知道餐費將由業者全額買單，仍邀約4名檢察官與會，明顯慷他人之慨，已逾越正常社交禮儀界線，損害檢察官形象。

全案緣於，台灣民眾黨立委黃國昌質疑，吳乃仁民國113年底現身高檔餐廳，由仲介業者招呼接待，席間有多名檢察官，引發外界關注。

檢察官評鑑委員會進行個案評鑑，認定徐姓等5名檢察官於民國113年12月26日晚上6時30分許至9時39分許之間，與陳姓人力仲介業者、形象具爭議的政治人物吳乃仁（涉嫌背信案件，經法院刑事判決有罪確定）等人在台北市某餐廳進行餐敘。

檢評會決議，徐姓檢察官個案評鑑成立，有懲戒必要，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理；李姓、陳姓、凃姓、林姓檢察官個案評鑑則不成立。

決議書指出，徐姓檢察官與陳姓人力仲介業者為舊識，徐男事前對於吳乃仁將出席餐敘已知悉，卻容任陳姓業者安排高檔餐廳與吳乃仁餐敘。李姓等4名檢察官於餐敘前並不知悉吳乃仁將共同赴宴，席間見吳乃仁現身仍未採取適當拒卻或離開舉措等情形。

檢評會認為，餐敘金額新台幣5萬8696元（套餐每人 6000元、酒水及服務費），並由陳姓業者支付。受徐姓檢察官邀約的4名檢察官均誤以為當日餐敘費用是由徐男付款，因此主觀上並無接受陳姓業者招待的意思，因此4名檢察官個案評鑑不成立。

檢評會指出，徐姓檢察官訪談提及當天本欲付款，但遭陳姓業者搶單，且因身上現金不足，因此約定於日後再還付餐敘費用等語，但遲至事情被披露後，徐男才將款項以銀行轉帳方式給陳姓業者，此部分可認其有受招待意思，損害檢察官廉潔形象情節重大，而有懲戒必要。案件由懲戒法院職務法庭審理。（編輯：張銘坤）1150108