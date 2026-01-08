與吳乃仁吃豪奢宴辯無惡意 檢察官徐名駒：和朋友吃滷肉飯也高興

台北地檢署檢察官徐名駒。記者王聖藜/攝影

台北地檢署檢察官徐名駒與民進黨大老吳乃仁、人力仲介陳啟莊在高檔餐廳聚會，法務部將徐移送懲戒法院職務法庭審查。徐今出庭時起立向法務部代表鞠躬，表示會深刻反省，另稱公務員倫理規範不合時宜，有調整必要。全案辯結，本月23日宣判。

法務部代表蔡妍蓁說，檢察官應謹言慎行，避免有損司法公正的行為，徐名駒明知高價位餐廳將由陳啟莊買單，還是邀同事參與不合宜的社交活動，情節重大，應付懲戒，請法院對徐判決罰俸6個月。

徐名駒辯論時，起立向蔡妍蓁一鞠躬，對事件牽連無辜的人表示歉意，也說害到法務部長鄭銘謙在立法院接受質詢，希望蔡能向部長轉達過意不去之意。

徐表示，他處事公私領域分得很開，陳啟莊不知他是檢察官，餐敘則是「回請」性質，2022年開始研究「永續教育」時，將陳納入夥伴，他研究永續教育這條路走得很寂寞，議題於司法領域內也很陌生。

徐說，餐會時有致贈陳8000元的健康食品，他的人格特質是不想欠人，之後付6萬元給陳啟莊也超過餐費；徐說，2024年12月他發表聽審權、政府採購法的文章，在公餘趕文章，他2024年12月24日住院、25日岀院，26日就赴陳啟莊的約，表示「和朋友吃滷肉飯我也很高興」，沒有惡意接受招待。

徐名駒答辯說，檢察官倫理規範是根據公務員倫理規範而來，規範限制檢察官只能接受3000元以內招待，現今婚宴一桌要價3萬5000元，10人一桌一人也超過3000元，以此認定，將會造成全國1400名檢察官陷於危險，建議調整修法。

徐的辯護人說，餐會如果沒有吳乃仁就不會被爆料，勘驗談話內容只有「人力仲介」、「宇宙大爆炸」、「野生動物法」、「運動法」及永續教育，徐是認真、平實的人，曾自掏腰包協助被害人，徐已損失40萬元考績獎金，再罰俸6個月過重，請求不付懲戒。

蔡妍蓁表示，徐明知業者買單還帶同仁赴約是慷他人之慨，徐稱陳啟莊不知徐是檢察官，但檢察官應自我要求，不是別人不知道就可逾越規範， 徐口頭上說抱歉，但對自己不當行為無感，還花時間解釋倫理規範，請法院考量徐的態度審判。

徐名駒回說，他沒有對法務部不敬，法務部是愛護檢察官的機關，他會深刻檢討反省，請法官給他適當的判決。

依台北地檢署行政調查，徐名駒2024年12月初接到陳啟莊邀約12月26日晚間餐敘，徐名駒另以「同事聚餐」名義邀4名檢察官同行，陳邀約吳乃仁、吳再帶了1名女性友人赴宴，8人宴飲包含每人6000元套餐及酒水服務費共花了5萬8696元，由陳啟莊買單。

吳乃仁因台糖公司賤賣土地案，院判要賠償台糖公司1.1796億元，立委黃國昌在2025年1月爆料這場豪奢宴，質疑檢察官與吳乃仁餐敘的正當性。

案經檢方行政調查，以違反檢察官倫理規範」與餐檢察官移送評鑑，徐向檢評會表示，餐敘當天要支付同事餐費，但陳啟莊搶單，於是約定日後再返還，不過，徐在事件曝光後才轉帳給陳，檢評會認為徐有懲戒必要，建議法務部將徐送懲戒法院。

