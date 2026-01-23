與吳乃仁爽吃豪華料理 檢察官徐名駒判罰俸2月 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北地檢署爆出徐名駒等5名檢察官與及人力仲介業者陳啟莊，與民進黨大老吳乃仁在台北市中山北路「Ad Astra」餐廳大啖豪華料理，引發嘩然，經檢察官評鑑委員會決議評鑑成立，報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理，今（23）日判決結果出爐，徐名駒被判罰俸2月。可上訴。

職務法庭認定的懲戒事實，徐名駒為台北地檢署檢察官，其以同事聚餐名義，邀請同署4名檢察官於113年12月26日晚間6時30分許，與柏君人力資源管理顧問有限公司負責人陳啟莊等人，在台北市中山區中山北路2段45巷23號「Ad Astra」餐廳餐敘，並由陳啟莊支付餐費新台幣5萬8696元，接受陳啟莊高額餐飲招待的利益，有損檢察公正、廉潔形象。

合議庭審理認為，被付懲戒人徐名駒與陳啟莊為熟識的朋友，平日互有往來，其與陳啟莊的聚餐既無涉職務上的利害關係，又無談論及任何與其職務有關的議題，聚餐地點亦為一般對外公開營業的合法場所，本無不適當的情形。

但是其邀約與陳啟莊並不熟識的其他4名檢察官一同無償接受陳啟莊宴請，且單一次聚餐的費用即高達3萬6685元（即5萬8696元×5／8人），已逾公務員廉政倫理規範第2點第3款所定正常社交禮俗標準3000元甚鉅，致該4名檢察官陷於遭人誤會的處境，亦足使一般理性、客觀的第三人對檢察公正、廉潔形象產生懷疑，而損害人民對檢察官執法公正的信賴，已違反檢察官倫理規範第28條第2項規定，情節重大，有懲戒必要。

至於罰俸2月的理由，合議庭指出，徐名駒與陳啟莊本為熟識的朋友，原約定在價位相對較低的「My灶」餐廳聚餐，後來因陳啟莊為避免友人取消「Ad Astra」餐廳包廂訂位將產生高額違約金的損失，臨時承接該訂位，於是變更聚餐地點，而被付懲戒人疏於確認變更後餐廳價位，且未告知其他不知情的檢察官有關餐費數額及支付情形，致形成多名檢察官無償接受人力仲介業者高額餐飲招待的外觀，損害檢察公正、廉潔的形象。

合議庭檢視被付懲戒人110年至112年8月31日平時考核紀錄表，其辦案品質、學識能力、品德操守及敬業精神等評核項目，均有「表現均能達到要求水準」以上的評價，且有辦案經驗豐富，敬業態度佳、積極進修、學識能力強、待人謙和、與人為善、與同事相處融洽等正面的考評，佐以被付懲戒人所提辦案實績及參與學術活動的情形，整體觀察，被付懲戒人尚屬認真、投入工作的檢察官，亦無不良素行的紀錄。

且被付懲戒人於事發後即匯款6萬元（包含其他檢察官事後按比例支付給被付懲戒人的部分）給陳啟莊，亦大致坦承違失的基礎事實，雖其對檢察官倫理規範的理解仍有不足，而有為錯誤之辯解或法律主張的情形，但行為後的態度亦難謂為惡劣。

合議庭認為，綜合案情並審酌公務員懲戒法第10條規定等一切情狀，認施以罰其現職月俸給總額2個月的懲戒處分，應足對被付懲戒人產生警惕效果，督促其記取教訓，導正有欠謹慎的違失根源。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

