與吳釗燮內鬥？林佳龍回應「合作相當密切」 總統府也說話了

外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮不合傳聞喧騰已久，國民黨立法院黨團今（4）日上午召開記者會，控訴民進黨政府對外關係混亂，對內卻「鬥翻天」，外交體系出現「兩個太陽」，國安團隊「既生龍，何生燮」，外交部、國安會各自為政、互扯後腿。對此，林佳龍今日下午受訪時澄清，外交部、國安會的合作相當密切；總統府晚間則駁斥，相關指控多半來自錯誤訊息，脫離事實。

國民黨立法院黨團今日召開「既生龍，何生燮，台灣對美0分」記者會，指稱我國對美外交工作拉警報，總統賴清德上任一年多來，對美工作狀況百出，賴政府對美外交工作慘不忍睹，岌岌可危。國民黨團首席副書記長林沛祥控訴，外交部、國安會各自為政、互扯後腿，外交0分、軍購0架、國安混亂，放任外交、國安兩大系統互鬥、互卡，這就是現在民進黨執政下外交的真相。

對此，林佳龍今日下午赴立法院備詢前受到媒體堵訪時回應，「我們的合作就是相當的密切。」他自己也待過國安會，清楚國安會的功能發揮，對外交工作很重要，外交部特別是駐外館處在第一線發揮總合外交，需結合各部會力量，讓台灣能夠走向世界，而這也需要彼此、整個跨部會的合作。

總統府發言人郭雅慧晚間則透過文字表示，有關國民黨團質疑國安會與外交部合作影響國家運作一事，我國的對外政策目標很清楚，就是要和國際民主友盟，共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展，政府團隊也都朝同樣的目標相互協力。相關指控多半來自錯誤訊息，脫離事實，也對每一位在崗位上努力付出的團隊成員不公平。

