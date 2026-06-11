與周杰倫當鄰居！江蕙驚喜公開新身分 鬆口演唱會進度

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歌壇天后「二姐」江蕙近來擔任豪宅建案代言人，並親自參與廣告拍攝，這也是她暌違多年後，再度以廣告作品形式於螢光幕前曝光，讓許多喜愛她的歌迷感到相當驚喜。消息曝光後，許多人好奇江蕙也有購置新居，以及此次代言的價碼？對此，其經紀團隊表示她並未購置新房產，目前確實居住於該建案社區，「至於相關酬勞不便透露，謝謝。」據悉，好友周杰倫與她是鄰居。

江蕙 睽違多年接下全新廣告代言 。（圖／元利建設、新聯陽提供）

江蕙的經紀團隊表示，自她決定重返舞台後，便陸續收到來自各界品牌與企業的合作邀約，目前還有幾支廣告正在洽談中。從尾牙、春酒、慶生宴到企業運動會等活動，總計已突破上百場邀約，足見她在大眾心中的地位與影響力。她感謝各界的支持與愛護，也誠摯感謝每一份邀請與信任。

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江蕙表示工作以外的時間喜歡待在家中，對她而言，家不只是休息的地方，更是一個能真正讓自己放鬆、沉澱的空間。（圖／元利建設、新聯陽提供）

江蕙向來對工作要求極高，講究細節、力求完美，而這份堅持，也延伸到她對生活的態度，工作之餘，她大多時間喜歡待在家中，對她而言，家不只是休息的地方，更是一個能真正讓自己放鬆、沉澱的空間。

自《無·有》演唱會28場圓滿落幕後，許多歌迷持續敲碗，希望江蕙能盡快再度舉辦演唱會。對此，寬宏藝術表示，目前一直與她討論未來合適的演出時間，期盼能促成再次開唱的機會。

江蕙坦言先前完成了28場演唱會帶給她非常深刻的感動，無論是站上舞台的心情，或是現場萬人齊聲合唱的畫面，直到現在仍歷歷在目。每當回想起來，內心依舊充滿感動與感謝。平時她也經常與好友相約一起唱歌，並期待未來若有合適的機會，能再次透過舞台與歌迷們見面。

值得一提的是，向來重視作品品質的江蕙此次廣告拍攝邀請合作多年的導演林志鴻與攝影師劉世上共同參與。3人多年來默契十足，被不少人視為「黃金鐵三角」。

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