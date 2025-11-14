與周杰倫聚會被民眾感動 山下智久讚台灣是「好吃的味道」

山下智久認為台灣有種好吃的味道。（圖／HIGH HOPE提供）

日本男神山下智久相隔14年，以個人身分來台演出，明（15日）將在Legacy TERA舉辦3場見面會。今日抵達台灣後他接受媒體訪問，談到與台灣粉絲互動的回憶，感動表示：「真的覺得大家給我很多愛，每次抵達都有『回來了』的感覺 。」並說自己已經記住台灣的味道，笑稱是「好吃的味道」。

去年周杰倫大巨蛋演唱會時，山下智久到場力挺，才讓大家知道他們的好交情，山下智久說先前來台北時，周杰倫帶他去喝咖啡，雖然被民眾認出，但大家都很體貼沒來打擾。山下智久也說周杰倫是非常值得尊敬的前輩，在對方身上學到很多事情，希望之後有機會能在音樂上合作。

廣告 廣告

山下智久分享與周杰倫聚會時被台灣民眾認出。（圖／HIGH HOPE提供）

明年山下智久將迎來出道30年，希望有更多機會可以能與粉絲們見面。他因為工作關係時常到世界各地拍戲，好奇最印象深刻的文化差異？他笑說：「在法國的時候見面會擁抱親臉，一開始滿害羞，但待久了也就理解這是對方表現關愛的方式，覺得這樣的表現也是滿重要的。」

來台灣前一天山下智久才從倫敦回到日本，因此現在還有點時差，而他明日要連辦三場演出，問及平時怎麼訓練體力？他表示每天都會健身，已經成為了一種習慣。對於能辦三場演出，他說：「當初賣票的時候，主辦單位說原本是兩場，但實在太多人想參加，努力塞成三場應該剛剛好，自己真的很久沒有來台灣，很想藉這個機會，直接面對面跟一直支持自己的朋友道謝。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／老婦悶殺癱瘓兒理由曝！法官動容求總統赦免 她悲嘆自己沒資格

185萬娶妻竟換來人間蒸發？男子用婚友社找對象「認識隔日就登記結婚」 新婚一個月變單身

黃明志獲釋後發聲 自認盡力搶救：很無助很震驚