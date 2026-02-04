與命運握手言和 不做逃兵做大地尖兵

在彰化芬園的社口環保站，73歲的環保志工蕭姞姝，年輕時在橡膠工廠工作，發生意外，右手截肢，人生面臨巨大考驗。但她沒有被擊倒，不但繼續工作30多年，直到退休，還把空閒時間轉向環保付出，努力克服肢體不便，就算只剩一隻手，也要守護潔淨大地。

左手撿起回收物，再用右手義肢一起夾著，志工蕭姞姝做分類，動作迅速俐落。

環保志工 蕭姞姝：「我雖然只有一隻手，我這隻手很快啊，如果要拿寶特瓶兩瓶三瓶，我這隻手(義肢)能夠幫忙。」

廣告 廣告

就算要搬起一整籃的回收物，也難不倒她。

聲音 環保志工 蕭姞姝：「看是要勾什麼 要端什麼，要做什麼 都可以。」

73歲的蕭姞姝，32歲那年，在橡膠工廠工作時發生意外，右手截肢。

環保志工 蕭姞姝：「手斷了之後 痊癒了之後，我又繼續在那裡工作了30多年。」

34年前，無意間路過看到志工在做分類，因為好奇，展開了她的環保人生。

環保志工 蕭姞姝：「進去時(發現) 咦 在做環保，這個我也能做啊，我雖然手這樣子，我就進去 進去就開始做。」

不只做分類，蕭姞姝還會在工作結束後，協助清掃場地，只要能做的她都做。

環保志工 蕭姞姝：「福田 資源回收，我都沒有休息 不曾中斷過，少一隻手本來就不方便，盡量克服啦。」

騎機車時，還必須換上另一套義肢，方便操作。

慈濟志工 廖秀美：「她騎機車，要換另外一隻手(義肢)，她工作時 又要換另一隻手，所以她的毅力，讓我覺得很感動。」

少了一隻手，付出的心念沒有少，蕭姞姝用行動證明，只要願意，就會有力量。

更多 大愛新聞 報導：

馬年玩創意 慈悲入畫福滿門

真情串起"想師豆" 巧手鑽孔專注當下

