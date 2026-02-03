與國共論壇別苗頭？ 賴清德：台灣要走向國際還是「二次西進」？

台北市 / 武廷融 綜合報導

總統賴清德今(3)日召開「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，宣布台美未來合作的三大戰略方向，也呼籲立法院跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，依法審查台美關稅協議。而國民黨正在中國舉行國共兩黨智庫論壇，賴清德則表示，記者會不是針對國共交流而開，但剛好可以提供對比，「到底是民進黨政府目前推動的攜手美國等友盟走進國際對台灣經濟發展比較有利，還是在野黨推動的二次西進比較有利？」

國共智庫舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今日在中國舉行，總統府上午則是召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，有媒體提問，怎麼看待國民黨這次國共之間交流？這場記者會是要跟國共智庫論壇互別苗頭？

賴清德表示，民進黨政府非常重視兩岸關係，希望兩岸透過交流對話來進行合作，達到和平共榮的目標。賴清德說，兩岸有共同的敵人，就是天災地變、傳染病，兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民的福祉，「只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主生活的方式，只要能夠對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作」。

賴清德指出，守護民主、守護主權不應該被解讀為挑釁，希望在野黨在進行國共交流時，也不能夠忘記身為國會最大在野黨，跟民眾黨結合主導的整個國會應盡責任。賴清德說，推動國政是總統跟院長的責任，監督是國會責任，也有義務審查總預算，在野黨也有責任來審議國防特別預算，「特別是在面對中國威脅時候，不能夠不審中央政府總預算，也不能夠不審國防預算，只進行國共合作，這對台灣來講是危險的」。

賴清德強調，相信社會大眾很清楚，台灣需要厚實的底氣以及強大國防安全力量，才有辦法對等的進行兩岸交流，希望國民黨可以了解。而這場記者會並不是針對國民黨進行國共交流而開，但是剛好可以提供對比，讓國人做清楚辨識，「到底是民進黨政府目前推動的攜手美國等友盟走進國際對台灣比較有利，還是在野黨推動的二次西進對台灣的經濟發展比較有利？」賴清德說，去年經濟成長率，或是蔡英文8年經濟成長率、馬前總統8年的經濟成長率，到底孰優孰劣應該更清楚。

