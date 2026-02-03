與國共論壇隔空叫陣？總統：供國人辨識台灣要走向世界還是二次西進

賴清德總統今天(3日)召開「台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」記者會，說明台美合作的最新進展，外界解讀這是與今天登場的「國共智庫論壇」隔空叫陣。賴總統否認這個解讀，但也指出這次EPPD對話的成果有助於台灣產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，剛好可供國人辨識未來要繼續攜手友盟走向世界、還是要推動「二次西進」對台灣比較有利。

第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話」(EPPD)日前圓滿落幕，賴清德總統3日在總統府主持「台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」記者會，說明台美合作的最新進展與後續推動方向，並接受媒體提問。

有媒體問及國、共兩黨智庫論壇正在北京登場，賴總統選在此刻召開「台美經濟繁榮夥伴對話(EPPD)」記者會，是否有隔空叫陣、互別苗頭的意味？

對此，賴總統特別細數民進黨執政10年來的國家經濟戰略，強調台灣不僅加強與美國的合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係、簽署投資貿易協議。而此次台美EPPD對話成果豐碩，正代表台灣與美國將攜手走向世界，這將更有助於台灣產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，台灣可望成為「日不落國」的目標。

總統表示，他召開記者會的主要目的並非針對國民黨進行國共交流，但也剛好可提供國人對比，台灣究竟要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟走向世界，還是要再度推動所謂「二次西進」，他相信國人在比較馬政府執政時期與民進黨執政時期的經濟成果後就可得知。總統說：『(原音)讓國人可以清楚辨識到底是民進黨政府目前推動的攜手友盟、國際的戰略對台灣比較有利，還是在野黨推動的二次西進的發展比較有利。』

對於兩岸交流，賴總統表示，民進黨政府非常重視兩岸關係，前總統蔡英文在任內就已清楚表示「承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路」，他上任後也特別提到只要中國政府正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主的生活方式，在對等、尊嚴的前提下，台灣很願意跟中國進行交流合作。

總統也強調，守護民主、主權不該被解讀為挑釁，他希望在野黨在進行國共交流的同時，也不能忘記身為國會最大在野黨肩負監督的責任。他強調，在野黨有責任審查中央政府總預算、國防特別預算，尤其在面對中國威脅時，不能不審查預算，只進行國共合作，這對台灣來講是危險的。(編輯：宋皖媛)