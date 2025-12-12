與國會助理協商達3共識 陳玉珍同意整合工會修法版本

「維持公費助理制度、保障助理工作權！」拉起布條喊出心聲，近百名國會助理在立法院正門集結，抗議陳玉珍提出的助理費由立委統籌運用、助理費除罪化等修法，呼籲應該撤案保障助理權益。

立法院國會助理工會理事長李永誠表示，「助理的要求很簡單，就是希望維持現有的工作權利，維持現有的公費助理制度。」

民眾黨團副總召張啓楷無預警現身聲援，但他事前未參與撤案連署，引發助理們不滿。張啓楷稱，「好的事情每個人都要努力。」

國會助理則批評，「你先罵助理，然後來收割。」

而陳玉珍也現身溝通，坦言提案過程不夠周延，但部份助理仍不買帳。

陳玉珍表示，「民進黨在執政立法院多數的這8年，也完全沒有去修任何助理的這個權益，那今天我在提案的過程中我承認也許是不夠周延。」

國會助理反批，「陳玉珍委員一年增加80萬，可以洗200次頭。」

助理工會代表隨後正式和陳玉珍舉行協商，立法院長韓國瑜也特別露面關心，但當助理拿出連署書要求他簽名時，韓國瑜並未接受。

「請院長簽名！」，國會助理工會代表高喊。

會後雙方達成3點共識，包含公費助理薪資及年終獎金給付模式按照現有制度、加速推動相關法制化工作，以及陳玉珍承諾願以修正動議方式整合助理工會所提的修法版本。據了解，這也是國民黨團大會中拍板的不撤案方向。

由於這次有跨黨派超過300名助理連署，傳出國民黨團總召傅崐萁正在追查哪些藍委助理也有簽署，對此傅崐萁嚴正否認。

傅崐萁回應，「國會殿堂是一個最民主的地方，各種聲音都應該予以尊重，查水表的事情是千千萬萬不能做的事情。」