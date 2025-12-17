與國民黨合作操作初選？ 陳亭妃駁斥「謝龍介最怕我」

被爆料與國民黨合作，陳亭妃出面反駁，直嗆反而是謝龍介很怕她。（圖／陳亭妃辦公室提供）

民進黨台南市長初選激烈，但《鏡週刊》接獲爆料，指陳亭妃與國民黨議員蔡育輝合作，企圖操弄綠營初選。對此，陳亭妃出面反駁，表示要是跟國民黨合作，她的民調應該會更高，而且此爆料跟實際情況差很多，她說大家都知道國民黨最怕的就是她，因為「謝龍介害怕6戰6輸陳亭妃」。

陳亭妃表示，看到此報導她覺得若是真的，那她的支持度不會是現在這個樣子，支持度跟民調會更高，而且裡面報導一些小錯誤，說她跟對手互有領先。她說一直都沒有，現在看到所有媒體報導及民調，或是她們團隊每個月所做的內參民調，一直都是贏對手兩位數以上，從來沒有互有領先，所以她認為這一篇報導已經有些偏差。

廣告 廣告

陳亭妃更說，這篇爆料跟台南的民意相差太遠了，因為台南每個人都知道國民黨最怕是誰、謝龍介最怕的是誰「就是陳亭妃」，因為她有戰勝謝龍介五戰五勝的實績紀錄，這是實戰成績，加上謝龍介也有妨害名譽的法院認證，她直言「謝龍介最怕的就是陳亭妃」「謝龍介更害怕6戰6輸陳亭妃」。

陳亭妃更提及，謝龍介跟國民黨還有友好人士都有講到，如果民進黨是提名陳亭妃那麼謝龍介自己不用玩了，但是如果提名另外1個候選人，那麼謝龍介就有得拚了，這個是國民黨自己在政論節目跟大家說，這都不是祕密，質疑怎麼會今天有這樣的說法？

陳亭妃指出，自己27年來犧牲自己的青春用了所有的時間，不分日夜苦幹實幹都在服務，是不分黨派的服務，她說現在在跑行程拜票的時候，很多人都會特別感謝她幫忙，她一直堅持民進黨精神、蹲點的精神。

陳亭妃指出，這一次立委選舉，她拿到將近71%的得票率甚至眷村也有票，她認為選舉到了大家不要欺負一個堅持服務的人，是很不公平。她說，賴清德連任台南市長的時候是拿到72.9%的得票率，創下新高，不是就跨越了綠白藍嗎，強調一定要努力，才能穩住台南，才能替2028賴清德連任創造最大底氣。



回到原文

更多鏡報報導

政見會陳亭妃拒納提問 林俊憲嗆：難道要照稿念？

走入漁村！陳亭妃推最新形象影片：要當人民依靠的市長

初選登記完成！陳亭妃喊要當「最強母雞」：不要讓賴清德擔心台南