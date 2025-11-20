與國民黨議員「激烈」討論財劃法 陳其邁：為澄清「謠言」

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁昨在總質詢時，針對藍白財劃法爭議，與國民黨資深議員陳麗娜爆發激烈辯論，他今天解釋原因，是為澄清謠言。

陳其邁說明，昨天因為陳議員特別提到，賴清德總統跟卓榮泰院長兩個、借國民黨的刀來砍陳其邁或高雄，這是顛倒黑白的說法、這是謠言。

陳其邁反問，國民黨有那麼笨嗎？自己明明把財劃法越修越不好、惡搞財劃法，又把責任推給別人，然後又製造矛盾、散播謠言。

陳其邁強調，雖然在議會裡有言論免責權，但是議員質詢必須基於事實，國民黨會笨到說這個拿刀、然後聽賴清德跟卓榮泰的指揮嗎？國民黨會那麼笨嗎？難道陳議員是在指責鄭麗文或者是傅崐萁嗎？講那一些話要符合常識。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

陳其邁挺政院版財劃法 點名柯志恩2次修法都支持藍營版本「很不以為然」

喊話國民黨別連三錯！陳其邁：我支持政院版財劃法

獨家》有中國身分證！已註銷逾50人國籍 中配難割捨也被除籍

財劃法修法遭陳其邁點名「不以為然」 柯志恩：多次喊話民進黨團和政院自提版本

